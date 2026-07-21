La jueza federal de San Francisco, Araceli Martínez-Olguín, aprobó un acuerdo que obliga a la empresa de inteligencia artificial Anthropic, pagar 1,500 millones de dólares por derechos de autor.

El pago de 1,500 millones de Anthropic se debe a una demanda colectiva que acusaban a la compañía de utilizar sus obras para el entrenamiento del chatbot, Claude.

Anthropic (Anthropic)

Anthropic llega a acuerdo millonario tras demanda por derechos de autor

Luego de una demanda colectiva de diversos escritores alrededor de derechos de autor de su obra, Anthropic llegó al mencionado acuerdo de 1,500 millones de dólares con autores involucrados.

El pacto aprobado por la justicia estadounidense abarca reclamaciones sobre más del 92% de las 480,000 obras incluidas originalmente en la demanda colectiva.

Sin embargo, algunos autores argumentan que la compensación es insuficiente o que el reparto beneficia principalmente a los abogados.

Debido a esto, ciertos escritores y editoriales optaron por no formar parte del acuerdo global y han decidido continuar con demandas independientes.

Lo cual habría nuevos casos que ya no tendrán que ver con el acuerdo alcanzando y la demanda original aquí mencionada.

Libros (Unsplash)

La demanda en contra de Anthropic fue interpuesta en 2024

El conflicto en contra de Anthropic inició formalmente en 2024, cuando diversos escritores demandaron a la empresa de inteligencia artificial.

De acuerdo con el documento legal, Anthropic empleó versiones piratas de sus libros sin permiso para enseñar a el programa de inteligencia artificial, Claude, cómo responder preguntas.

Aunque el juez William Alsup señaló en junio de 2026 que el entrenamiento de la IA podía considerarse un “uso legítimo”, la empresa incurrió en violación a los derechos de autor.

Esto al contar con una “biblioteca central” con más de 7 millones de libros pirateados; es decir, no pagaron por cada uno de esos textos que usaron con Claude.

Debido a esto la compañía prefirió llegar a un acuerdo, en lugar de ir a juicio en diciembre de 2026, el cual podría causarle pérdidas de ciento de miles de millones.