Sabemos que los constructores de LEGO son expertos en su “arte”, muestra de ello es este video de un Titanic hecho con 38 mil piezas.

Lo más sorprendente es que el coleccionable del Titanic de LEGO recrea el momento del hundimiento, lo que hace más impresionante este video.

El video del hundimiento del Titanic hecho con 38 mil piezas de LEGO

El video del Titanic de 38 mil piezas de LEGO dura apenas unos segundos; aún así, podemos ver varios de los detalles que hacen especial esta construcción.

Para empezar, se trata de una recreación del hundimiento, con todo y las personas que van en los botes salvavidas o nadan en el mar.

Titanic made of 38000 lego pieces, truly amazing! pic.twitter.com/Nj9jxvLacw — HOW THINGS WORK (@HowThingsWork_) September 5, 2025

Hablando del mar, este también fue hecho con cientos de piezas de color azul; es decir, forma parte de toda la construcción en general.

Incluso, se pueden ver piezas de color blanco, que hacen la ilusión de ser pedazos de hielo del iceberg que hundió al barco.

No solo está totalmente detallado en su cubierta y superficie, también tiene elementos dentro del mismo barco, pues en la parte “rota”, se ven los camarotes.

Y claro, no podían faltar las decenas de minifiguras LEGO haciendo a la vez a los pasajeros y sobrevivientes al naufragio.

Titanic de LEGO (LEGO)

El hundimiento del Titanic de LEGO no es parte de ningún set

El hundimiento del Titanic de 38 mil piezas de LEGO del video no es parte de ningún set o algo especial de la marca.

Fue hecho desde cero por algún constructor no mencionado.

Lo que hacen los constructores, como el que hizo el Titanic de LEGO que se ve en el video, son planos para hacer este tipo de obras.

Por lo que se sabe, requieren un gran estudio de todo lo relacionado a arquitectura y modelado para que sus obras queden perfectas como la que aquí vemos.

Obviamente, también necesitan un conocimiento extenso de todas y cada una de las piezas que LEGO tiene en su inventario.