En redes sociales se viralizó un video con la travesía de un grupo que no tuvo más opción que usar el Metro de la CDMX como transporte.

“Imagínense, toda arreglada, perfumada, entaconada y en el metro. O sea, no” Viajera del Metro

Pero más allá de sorprender o generar admiración, usuarios se les fueron encima por la forma en la que hablaron del transporte que mueve a millones de capitalinos.

Iban a una boda y se fueron en Metro CDMX porque no había Uber

El video viral es de una usuaria que relató el día de la boda de su hermana, evento que tuvo lugar el pasado 1 de noviembre.

Es durante esta misma fecha que tiene lugar el desfile por el Día de Muertos, por lo que el grupo de aventureros tuvo dificultades para trasladarse.

Iban a una boda en CDMX y se fueron en Metro (Cap)

De acuerdo con esta usuaria, habían tomado las precauciones adecuadas por el desfile, pero no fue suficiente.

Tras un viaje en mototaxi el grupo de familiares y amigos llegaron a una estación del Metro.

Del mismo modo, aseguró que solo una persona de todo el grupo era quien sabía viajar en Metro, por lo que salvó la situación para que llegaran a tiempo a la boda.

Sin embargo, usuarios no pasaron por alto algunos detalles, entre ellos los comentarios en todo despectivo.

“Tenía miedo de terminar oliendo a Metro y no a perfume, pero era lo de menos”, fue otro de los comentarios.

Usuarios hicieron los suyo en el video viral y comenzaron a criticar las actitudes del grupo de amigos, mismas que delataban su desconocimiento del transporte colectivo Metro de la CDMX.

“En el metro de ve de todo y se sentía icónica por ir en tacones” y “Clara Brugada, te encargo el olorcito a metro” fueron algunos de los comentarios.