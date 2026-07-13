Se ha declarado que el asteroide más grande del Sistema Solar es Vesta, superando a Ceres; se trata de un cuerpo rocoso de aproximadamente 530 kilómetros de diámetro que destaca por su tamaño, composición y una enorme montaña ubicada en su polo sur según revelaron los astrónomos.

Descubierto en 1807 por el astrónomo alemán Heinrich Wilhelm Olbers, Vesta forma parte del cinturón principal de asteroides, situado entre Marte y Júpiter.

Vesta: así es el asteroide más grande del Sistema Solar con una montaña que deja pequeño al Everest

Durante años, Vesta fue reconocido como uno de los objetos más importantes de esta región, pero desde 2006 pasó a ser considerado el asteroide más grande del Sistema Solar, luego de que Ceres fuera reclasificado como planeta enano por la Unión Astronómica Internacional (UAI) y reafirmado en 2026.

Además, por su estructura interna diferenciada, con corteza, manto y núcleo, los científicos lo consideran un protoplaneta, ya que reúne características similares a las de los planetas rocosos.

Además de ser el asteroide más grande del Sistema Solar, Vesta alberga una montaña de aproximadamente 22 kilómetros de altura, formada en el centro de un gigantesco cráter de impacto en su región sur.

Vesta supera a Ceres como el asteroide mas grande según la NASA (Inteligencia Artificial )

¿Por qué Vesta es uno de los cuerpos más sorprendentes del espacio?

Esta elevación supera con creces al Monte Everest, cuya altura es de casi 8.9 kilómetros sobre el nivel del mar, convirtiéndose en una de las estructuras geológicas más impresionantes del cosmos.

La misión Dawn de la NASA permitió estudiar de cerca este objeto y reveló que Vesta conserva huellas de violentas colisiones ocurridas hace miles de millones de años.

Gracias a estas observaciones, los investigadores han podido comprender mejor cómo evolucionaron los primeros cuerpos del Sistema Solar y por qué Vesta es el asteroide que estuvo tan cerca de convertirse en un planeta.