Un grupo de astrónomos habría hallado un objeto que cumple con los requisitos necesarios para ser el planeta nueve del Sistema Solar.

Dicho descubrimiento cambiará todo lo que sabemos del Universo.

Encuentran indicios del planeta nueve del Sistema Solar

El llamado planeta nueve del Sistema Solar es una hipótesis científica que indica que existe un planeta masivo y oculto más allá de Neptuno.

Ahora, un grupo de científicos habría encontrado indicios de ese planeta nueve. Se trata de un objeto independiente y con movimiento lento.

Fue en un reciente estudio llevado a cabo por especialistas de Taiwán, Japón y Australia, que se reportó el hallazgo.

La investigación, que será publicada en la revista Proceedings of the Astronomical Society of Australia, confirmaría la teoría que se esbozó en 2016.

La cual propusieron los astrónomos del Instituto Tecnológico de California, en Estados Unidos, Mike Brown y Konstantin Batgyn.

Ellos aseguraron que existía una planeta masivo. Su afirmación se basaba en los patrones de agrupamiento de objetos del Cinturón de Kuiper.

De acuerdo con su teoría, que se actualizó en 2021, el planeta nueve tendría 6 veces más la masa de la Tierra y una órbita de 7 mil 400 años.

Así hallaron al que sería el planeta nueve del Sistema Solar

Para encontrar los indicios del planeta nueve del Sistema Solar, los científicos estudiaron datos de archivos de dos telescopios infrarrojos:

Misión IRAS de la NASA (1983)

Satélite AKARI de Jaón (2006-2007)

La misión de los especialistas era hallar un objeto frío, lento y difícil de observar.

Es decir, aquel objeto que cumpliera los requisitos para ser el planeta nueve.

Terry Long Phan de la Universidad Nacional de Tsing Hua, de Taiwán, en compañía de los demás astrónomos, hicieron lo siguiente:

Usaron como brecha temporal los 23 años entre IRAS y AKARI para buscar objetos que se movieran poco entre las imágenes de los telescopios.

Para refinar su indagación, los expertos pusieron filtros a las imágenes para quitar estrellas y galaxias o incluso ruido.

Una vez concluido ese procedimiento, se halló al posible planeta nueve, el cual cambiaría el conocimiento que existe sobre el Universo hasta ahora.

Por su lentitud, el supuesto planeta nueve estaría más lejos de lo que se propuso inicialmente .

No obstante, los astrónomos quieren mantener la calma ante el hallazgo, ya que podría no ser un planeta.

En ese sentido, se buscarán realizar más observaciones para validar los indicios o descartarlos.