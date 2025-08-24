Te explicamos de dónde surge el trend de TikTok, Ojitos Mentirosos.

Recientemente en la red social TikTok, se ha hecho viral el trend con la canción Ojitos Mentirosos, por ello, acá te contamos de qué trata.

¿De dónde surge el trend de TikTok, Ojitos Mentirosos?

El trend Ojitos Mentirosos, se ha popularizado entre los usuarios de TikTok.

Dicha tendencia toma como inspiración la película Chicuarotes, de Gael García Bernal- de 46 años de edad- donde los usuarios de maquillan como payasitos y viajan en zonas marginadas.

Como recordaremos, Chicuarotes es una cinta de 2019 que nos habla de dos jóvenes que intentan escapar de las situaciones de abuso y violencia que viven.

Quienes se suman al trend Ojitos Mentirosos combinan los personajes de la cinta mexicana con la cumbia del grupo Tropicalísimo Apache.

Con esos elementos, los internautas de TikTok han publicado diversos videos y han acumulado millones de visualizaciones.

Ojitos Mentirosos, trend de TikTok (Especial)

Significado del trend de TikTok, Ojitos Mentirosos

Detrás del trend de TikTok, Ojitos Mentirosos, hay un significado que acá te explicamos.

Para muchos, se trata de una manera de visibilizar la precariedad y desigualdad social que se vive en los barrios de México.

De acuerdo con algunos creadores de contenido, la tendencia también busca mostrar que el “verdadero México” y su cultura.

Pese a que hay quien considera que Ojitos Mentirosos es una tendencia divertida, otros mencionan que tiene un fuerte simbolismo.

Esto porque aseguran que es una crítica a la marginación que se vive en la periferia, además de que ven en la estética del maquillaje de payaso un acto de resistencia e identidad cultural.

Cabe señalar que el trend de TikTok, Ojitos Mentirosos, no ha estado exento de polémicas y crítica por parte de los internautas.

Los internautas mencionan que existen varios creadores de contenido que no han entendido en qué consiste la tendencia viral.

Y que muchos tiktokers únicamente están sumándose al trend para generar vistas en sus cuentas.

De igual manera, no falta quien defiende y celebra los videos que circulan en TikTok, ya que consideran que muestran lo que es la realidad que hay en México.



