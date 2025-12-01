Inicia diciembre y los usuarios ya preguntan por el Spotify Wrapped 2025, por lo que te decimos qué es lo que se sabe sobre la fecha de estreno y las novedades del resumen musical más esperado del año.

¿Cuándo sale Spotify Wrapped 2025? Te decimos las novedades del resumen musical del año

A través de sus redes y cuentas oficiales, Spotify ya dio señales del Wrapped 2025, es decir del resumen musical del año que los usuarios ya esperan con ansias para finalizar el año y saber qué canciones y artistas dominaron sus listas de reproducción.

Sin embargo, aún no ha salido una fecha oficial para conocer el Spotify Wrapped 2025; no obstante, hay quienes especulan que el resumen musical del año podría salir entre el 3 al 10 de diciembre.

Who do you think is on your Wrapped? pic.twitter.com/5J8QXG0Y5P — Spotify (@Spotify) December 1, 2025

Cabe recordar que los Spotify Wrapped suelen aparecer durante la última semana de noviembre y la primera de diciembre; en 2024 salió el pasado 4 de diciembre y en 2023 el 29 de noviembre.

Por lo que se especula que el Spotify Wrapped 2025 podría llegar en esas fechas y sorprender a los usuarios con los resúmenes musicales de este año, los artistas más escuchados, discos y canciones que salieron a lo largo de este tiempo.

En el video que Spotify subió para revelar que se acerca próximamente el Spotify Wrapped 2025, lanzó algunos logos inspirados en los artistas en donde da algunas pistas de quienes podrían ser los más escuchados de este año, como por ejemplo:

Blackpink

Tate McRae

Doja Cat

Justin Bieber

Katseye

Oasis

Lady Gaga

Por lo que habrá que esperar el transcurso de estos días para conocer qué o quiénes de los artistas lideran las listas de Spotify Wrapped 2025, un resumen musical del año que ya se ha convertido en todo un evento anual esperado para finalizar el año.