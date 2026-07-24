La alineación planetaria 2026 regalará uno de los espectáculos astronómicos más llamativos del año para quienes disfrutan observar el cielo.

Pues durante la madrugada del 25 de julio de 2026, varios planetas aparecerán alineados de forma aparente sobre el horizonte, ofreciendo una excelente oportunidad para admirarlos desde distintos puntos de México.

Alineación planetaria 2026: fecha, hora y qué planetas serán visibles desde México

El próximo 25 de julio se llevará a cabo una alineación planetaria, una de las más esperadas de este 2026, por lo que te damos todos los detalles para que puedas verlos a simple vista desde México.

De acuerdo con especialistas en astronomía, la mejor oportunidad para observar la alineación planetaria 2026 será durante la madrugada del 25 de julio, aproximadamente entre las 4:00 y las 5:30 horas, poco antes del amanecer, cuando el cielo permanezca lo suficientemente oscuro y los planetas se encuentren sobre el horizonte este.

En esta ocasión podrán distinguirse a:

Saturno

Neptuno

Venus

Urano

Júpiter

Mercurio

Aunque durante la alineación planetaria 2026 de este 25 de julio no todos serán igual de fáciles de observar, pues Venus, Júpiter y Saturno destacarán por su brillo y podrán verse a simple vista, mientras que Urano y Neptuno requerirán binoculares o un telescopio debido a su menor luminosidad.

Por su parte, Mercurio será el más complicado de localizar por su cercanía al horizonte y el resplandor del amanecer, por lo que para disfrutar mejor de la alineación planetaria 2026, se recomienda buscar un sitio con poca contaminación lumínica y una vista despejada hacia el este.

Este 28 de febrero será la alineación de 7 planetas (Inteligencia Artificial)

La alineación planetaria 2026 será visible desde gran parte de México, las condiciones meteorológicas y la claridad del horizonte serán determinantes para apreciar este desfile planetario en todo su esplendor.

Cabe recordar que aunque suele llamarse “alineación planetaria” o “desfile de planetas”, el fenómeno no significa que los mundos del Sistema Solar formen una línea perfecta en el espacio.

En realidad, la alineación planetaria 2026 desde la perspectiva de la Tierra parecen concentrarse en una misma región del cielo, siguiendo el plano de la eclíptica, donde también transitan el Sol y la Luna.