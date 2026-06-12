El Pentágono, a través del Departamento de Guerra, publicó la tercera entrega de documentos desclasificados sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP), incluyendo videos impactantes de OVNIs que avivan el debate sobre vida extraterrestre.

El sitio WAR.GOV/UFO, lanzado el 8 de mayo de 2026 como parte del sistema presidencial PURSUE, ya supera los 1.7 mil millones de visitas globales, y con esta nueva liberación que incluye decenas de archivos históricos y videos descritos como “sorprendentes”, cuenta con imágenes de orbes luminosos y objetos anómalos en el cielo.

Departamento de Guerra libera tercera tanda de archivos UAP que generan expectación y escepticismo

El Departamento de Guerra de Estados Unidos y el Pentágono han liberado la tercera tanda de archivos sobre casos o fenómenos extraterrestres, también conocidos como UAP que ya están dando de qué hablar en redes y medios de comunicación.

El Departamento de Guerra desclasifica el tercer lote de archivos extraterrestres (@DeptofWar / X)

Aunque muchos usuarios en redes critican la baja calidad de las grabaciones comparándolas con linternas chinas o efectos visuales, el anuncio oficial confirma que se el Pentágono seguirá publicando más materiales de forma gradual. Expertos y plataformas como Probed ya indexaron los 72 nuevos archivos, facilitando su análisis.

La transparencia impulsada por la administración Donald Trump busca responder al creciente interés público en UAP; sin embargo, críticos exigen evidencia más concluyente, como imágenes de alta resolución o pruebas de origen no humano.

Por ahora, los archivos que han sido liberados por el Pentágono de Estados Unidos refuerzan el misterio que ha atrapado a la sociedad por décadas: luces inexplicables, movimientos inusuales y reportes que desafían explicaciones convencionales.

Este tercer lanzamiento de archivos, documentos, imágenes y videos de posibles extraterrestres, mantiene viva la conversación sobre posibles visitas extraterrestres y tecnología desconocida.

Mientras tanto, millones de personas siguen el sitio oficial del Departamento de Guerra de Estados Unidos en busca de respuestas entre los múltiples archivos UAP que han sido liberados.