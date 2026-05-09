Sean Parnell, portavoz del Pentágono, informó que más de 340 millones de personas han consultado los archivos desclasificados de OVNIs y fenómenos anómalos no identificados de Estados Unidos.

La difusión masiva de los documentos ocurrió luego de que el Pentágono liberó un primer paquete de expedientes relacionados con avistamientos, reportes militares y videos de objetos aéreos no identificados.

La publicación forma parte de una estrategia de “transparencia” impulsada por autoridades estadounidenses y legisladores que exigían acceso público a información reservada durante décadas.

Más de 340 millones consultan archivos desclasificados de OVNIs en Estados Unidos (Captura de pantalla)

Archivos desclasificados de OVNIs en Estados Unidos son consultados por más de 340 millones en el mundo

A través de redes sociales, el portavoz del Pentágono celebró que el sitio de archivos desclasificados de OVNIs en Estados Unidos, tuvo más de 34 millones de visitas en tan solo 12 horas.

Los archivos incluyen registros que abarcan desde finales de la década de 1940. Entre el material difundido hay:

Documentos oficiales

Testimonios de pilotos

Informes de radar

Cerca de 20 videos captados por personal militar

Sin embargo, especialistas y científicos señalaron que gran parte del contenido ya había sido divulgado anteriormente o no ofrece pruebas concluyentes sobre vida extraterrestre.

El interés mundial por los OVNIs aumentó luego de que legisladores republicanos como Tim Burchett y Anna Paulina Luna, impulsaran solicitudes para desclasificar más información relacionada con estos casos.