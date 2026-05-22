El Departamento de Guerra de Estados Unidos, anunció la segunda liberación de archivos desclasificados de OVNIs -también conocidos como UAP-, bajo el sistema PURSUE.

Esta es una iniciativa del gobierno de Donald Trump para centralizar, revisar y desclasificar archivos históricos sobre Fenómenos Anómalos No Identificados; este nuevo lote de archivos desclasificados UAP contiene materiales nuevos en el sitio WAR.GOV/UFO, los cuales están disponibles para acceso y descarga a todo el público.

Departamento de Guerra libera nuevos archivos UAP con videos impactantes y más de mil millones de visitas

El Pentágono ha desclasificado un nuevo lote de archivos OVNI en el sitio WAR.GOV/UFO que incluye nuevas imágenes y videos que han sido recopilados por el gobierno estadounidense, tales como:

Formaciones de cuatro UAP sobre Irán en 2022

Una aceleración instantánea registrada en Siria en 2021

Documentos históricos

El audio original de la misión Apollo 12 de 1969

El Pentágono publica nuevo lote de archivos desclasificados OVNI (@DeptofWar / X)

Como se dijo, esta segunda liberación de archivos desclasificados de OVNIS por parte del Pentágono de Estados Unidos, forma parte del sistema PURSUE que busca ofrecer al público acceso sin precedentes a información antes reservada.

Con dicha iniciativa, el sitio ya ha superado los mil millones de visitas desde su lanzamiento el pasado 8 de mayo de 2026, con liberaciones adicionales en proceso sobre el fenómeno UAP.

Hasta el momento, el sitio del Departamento de Guerra de Estados Unidos ha logrado consolidándose como uno de los sitios gubernamentales más consultados de la historia reciente, gracias a esta apertura masiva de la desclasificación de archivos OVNI tanto actuales como históricos.

Esta iniciativa por parte del gobierno estadounidense responde a la creciente presión ciudadana y al interés global por el fenómeno OVNI que ha crecido con el tiempo.

Archivos desclasificados de OVNIs publicados por el Pentágono (Jon Elswick / AP Photo / AP)

Nueva oleada de archivos OVNI viene en camino: Departamento de Guerra de Estados Unidos

Los archivos recién liberados del tema OVNI por el gobierno estadounidense ,incluyen tanto material reciente capturado por sistemas militares modernos como piezas históricas que datan desde la carrera espacial.

Los usuarios ya pueden descargar videos en alta resolución, informes técnicos y audios originales desde la plataforma, siendo este un cambio radical en la política de información sobre objetos voladores no identificados.

El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció que, tras publicar este nuevo lote de archivos desclasificados OVNI, nuevas liberaciones se realizarán en las próximas semanas gracias a la iniciativa PURSUE que sigue activa y de la cual se espera que continúe revelando material a lo largo del año.