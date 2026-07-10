El Pentágono liberó un nuevo bloque de archivos oficiales sobre OVNIS (UAPs), compuesto por 19 videos inéditos, además de documentos, audios y fotografías.

Los registros abarcan casos desde 1996 hasta 2025, incluyendo avistamientos en Estados Unidos, Medio Oriente y Asia.

Entre los más comentados está el video de un objeto con “dos niveles” captado en 2020 por sensores infrarrojos del Comando Norte.

El informe también incluye testimonios militares y tres imágenes provistas por la NASA, correspondientes a avistamientos en el espacio exterior.

Pentágono liberó 19 videos inéditos de OVNIS

El viernes 10 de julio, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos liberó un cuarto bloque de archivos oficiales sobre casos OVNIS que se han documentado e investigado de manera oficial.

En el informe liberado por el Pentágono, se incluyen un total de 19 videos inéditos de avistamientos no resueltos, los cuales van desde uno captado en 1996 hasta 2 casos de 2025:

1996: Reporte de UAP sin resolver en el oeste de Estados Unidos 2015: Avistamiento de UAP sin resolver en el este de Estados Unidos 2016: Reporte de UAP sin resolver en el Océano Atlántico 2019: Avistamiento de UAP sin resolver en el este de Estados Unidos 2019: Reporte de UAP sin resolver en el Golfo de América 2020: Avistamiento de UAP sin resolver en el este de Estados Unidos 2020: Reporte de UAP sin resolver en el este de Estados Unidos 2020: Avistamiento de UAP sin resolver en el oeste de Estados Unidos 2020: Reporte de UAP sin resolver en el este de Estados Unidos 2020: Avistamiento de UAP sin resolver en el este de Estados Unidos 2020: Reporte de UAP sin resolver en el Océano Atlántico 2023: Avistamiento de UAP sin resolver en Medio Oriente 2023: Reporte de UAP sin resolver en Medio Oriente 2023: Avistamiento de UAP sin resolver en el Mar Amarillo 2024: Reporte de UAP sin resolver en el Mar de China Meridional 2024: Avistamiento de UAP sin resolver en el Mar de China Oriental 2024: Reporte de UAP sin resolver en el Mar de China Oriental 2025: Avistamiento de UAP sin resolver en el Mar Amarillo 2025: Reporte de UAP sin resolver en el Mar de China Oriental

Entre los videos que se han revelado, en redes sociales ha generado gran impacto el de un objeto que aparente tener dos niveles captado por cámaras del Comando Norte de los Estados Unidos.

La información del Pentágono indica que la estructura voladora fue grabada por un sensor infrarrojo que lo avistó mientras estaba sobrevolando una plataforma militar de Estados Unidos en 2020.

What in the world is that?



BREAKING: The Pentagon releases a 4th batch of UFO Documents and videos 🛸



This video, the clearest of them all, shows a large two tiered structure— The United States Northern Command submitted a report from an infrared sensor aboard a U.S. military… pic.twitter.com/YSmaKtK3Kn — MJTruthUltra (@MJTruthUltra) July 10, 2026

Pentágono también liberó audios, imágenes y documentos

Además de los videos que han causado sensación, en su cuarto bloque de archivos del fenómeno OVNI que liberó, el Pentágono incluyó otro tipo de información relacionada con avistamientos.

Lo anterior debido a que el reporte oficial del Departamento de Defensa de los Estados Unidos contiene 14 documentos, 4 audios y 3 imágenes relacionadas con casos no resueltos.

En ellos, se incluyen declaraciones testimoniales de personal militar y de otro tipo, sobre los avistamientos de los objetos voladores no reconocidos, así como fotografías de los incidentes.

En el caso particular de las 3 imágenes, se explica que fueron provistas por la NASA y corresponden a avistamientos en el espacio exterior de objetos extraños, mismos que reportaron astronautas.