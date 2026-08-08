El Departamento de Guerra de Estados Unidos desclasificó un video que sería nueva evidencia del fenómeno OVNI, debido a que muestra un extraño objeto volador en los cielos del Medio Oriente.

El material que ha comenzado a viralizarse en las redes sociales, forma parte de la quinta entrega de archivos clasificados que han sido liberados por las autoridades de Estados Unidos.

Entre los archivos que se han liberado, destaca el video del extraño objeto volador que fue captado durante el 2025 en Medio Oriente, así como otra grabación captada en 2002 en Afganistán.

Video desclasificado de Estados Unidos muestra extraño objeto volador en Medio Oriente (Especial)

Revelan video de extraño objeto volador en Medio Oriente

El viernes 7 de agosto de 2026, el Departamento de Guerra de Estados Unidos publicó la quinta entrega de archivos desclasificados sobre Fenómenos Anómalos No Identificado (FANI).

La liberación de los archivos se llevó a cabo como parte del Sistema Presidencial de Desclasificación e Informes sobre “Encuentros con FANI” documentados por autoridades y agencias.

El nuevo lote está conformado por 41 archivos inéditos entre los que se hay documentos oficiales, fotos y videos que fueron captados por el FBI, la CIA, el Departamento de Estado y la Oficina Ejecutiva del Presidente.

EEUU 🇺🇸



Más archivos desclasificados sobre OVNIS 🛸 pic.twitter.com/0lELERioQ6 — Mauricio Orellana 🌐 (@MauriOrellanaSV) August 7, 2026

Los nuevos materiales han llamado la atención debido a que se incluyeron grabaciones que fueron captadas en Medio Oriente que muestran extraños objetos voladores.

Uno de los videos que quedó registrado en el 2025 por sensores electroópticos e infrarrojos, muestra a un objeto redondo y con posible brillo, sobrevolando áreas habitadas.

Nueva tanda de archivos liberados incluye video de objeto volador en Afganistán

El nuevo video que exhibe un extraño objeto volador sobrevolando un punto habitacional en Medio Oriente durante el 2025, no es el único captado en esa zona del mundo.

En la nueva tanda de archivos liberados por el Departamento de Guerra, destaca otra grabación que data del 2002 y que se tomó en Afganistán.

ABD, UFO belgelerinin 5. bölümünü herkese açık şekilde yayınladı. pic.twitter.com/9ll52xKwDH — Pars Plus (@Pars_Pluss) August 7, 2026

Con respecto a dicho material, el informe oficial indica que un piloto militar estadounidense declaró ante el FBI que vio el objeto mientras realizaba una guardia nocturna en la base aérea de Bagram.

El elemento explicó que observó la “enorme estructura triangular” que tendría una longitud calculada en 152 metros y se desplazaba en absoluto silencio.