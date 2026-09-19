Un grupo de científicos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), descubrió el mayor cráter recién formado de la Luna.

Se trata del cráter bautizado como McGetchin, en honor al especialista lunar Tom McGetchin, cuyo impacto en nuestro satélite había pasado desapercibido durante dos años.

Así es el mayor cráter recién formado de la Luna que detectó la NASA

El cráter McGetchin descubierto en la Luna es más grande que el Coliseo Romano. Cuenta con 222 metros de diámetro y alcanza hasta 43 metros de profundidad.

Se formó en el borde oriental de la Luna entre el 11 de abril y el 22 de mayo 2024. Los hallazgos de su descubrimiento se publicaron en la revista científica Science Advances.

NASA descubre el mayor cráter recién formado de la Luna (NASA)

De acuerdo con la NASA, el cráter nació luego de que una roca del tamaño de tres a seis pisos impactó contra la Luna .

Según se explica, el hallazgo se dio mientras Robert Wagner, científico del Orbitador de Reconocimiento Lunar (LRO) de la NASA examinaba un mapa gigante de la Luna.

Fue en ese momento que el especialista encontró un punto brillante rodeado de un halo oscuro, el cual sugería que la superficie de la zona había sido alterada.

Tras realizar una comparación de imágenes de la Luna antes y después del impacto, se logró determinar que era el cráter “más grande jamás hallado en el sistema solar”.

Los científicos han mencionado que un impacto como el de la magnitud del McGetchin ocurre aproximadamente una vez cada siglo.

Para los especialistas de la NASA, el descubrimiento del cráter es importante más en un contexto donde la agencia planea construir una base permanente en la Luna.