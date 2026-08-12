La Nebulosa de la Tarántula, también conocida como 30 Doradus, vuelve a sorprender a la astronomía con una nueva imagen creada a partir de observaciones de varios telescopios espaciales de NASA y sus colaboradores.

Ubicada a unos 160 mil años luz de la Tierra, dentro de la Gran Nube de Magallanes, esta enorme región de formación estelar alberga miles de estrellas jóvenes y masivas rodeadas de gas y polvo.

Nueva imagen de NASA de la Nebulosa de la Tarántula revela un misterio cósmico

La espectacular composición combina datos de Chandra, que observa rayos X, el Telescopio Espacial James Webb, especializado en luz infrarroja, y Hubble, que aporta observaciones en luz visible. El resultado permite observar diferentes componentes de la nebulosa de la Tarántula en una sola imagen.

Pero detrás de sus colores hay un descubrimiento que llamó la atención de los astrónomos: la Nebulosa de la Tarántula parece estar perdiendo energía de varias maneras.

NASA muestra imágenes de la Nebulosa de Tarántula (NASA/ESA/CSA/STScI/Ohio St et al via SWNS)

Los investigadores encontraron que hasta la mitad del gas caliente podría estar escapando a través de las paredes de las estructuras de gas y polvo, además existe interacción entre el material caliente y frío, mientras que la conducción térmica también podría contribuir a la pérdida de energía.

La Nebulosa de la Tarántula es especialmente importante porque constituye uno de los laboratorios naturales más activos para estudiar cómo nacen las estrellas. NASA ya había utilizado al James Webb para revelar decenas de miles de estrellas jóvenes que permanecían ocultas detrás del polvo cósmico.

Así, la nueva imagen no solo ofrece una postal espectacular del universo: también permite entender mejor cómo las estrellas transforman y dispersan la energía dentro de una gigantesca fábrica estelar.