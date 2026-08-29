Te compartimos los eventos astronómicos de septiembre 2026 en México. El equinoccio de otoño y Luna de Cosecha se verán en el cielo nocturno.

El noveno mes del año ofrecerá diversos espectáculos. Acá el calendario completo de eventos astronómicos:

Lluvia de estrellas Aurígidas: 1 de septiembre

Luna Cuarto menguante: 4 de septiembre

Conjunción Luna con Marte: 6 de septiembre

Conjunción Luna con Júpiter: 8 de septiembre

Lluvia de estrellas Perseidas: 9 de septiembre

Luna nueva: 11 de septiembre

Cuarto creciente: 18 de septiembre

Saturno en oposición: 20 de septiembre

Equinoccio de otoño: 23 de septiembre

Luna de Cosecha: 26 de septiembre

Eventos astronómicos de septiembre 2026 en México: Lluvia de estrellas Aurígidas

El calendario de eventos astronómicos del mes arranca el día 1 de septiembre con la Lluvia de estrellas Aurígidas que tendrá su máxima observación.

La mejor hora para ver el fenómeno será durante el amanecer en la parte noroeste de la esfera celeste. El objeto responsable de los meteoros es el cometa C/1911 N1 (Kiess).

Lluvia de estrellas ( Prokhor Minin / Unsplash )

Eventos astronómicos de septiembre 2026 en México: Luna Cuarto menguante

La luna en su fase Cuarto Menguante se verá el 4 de septiembre de 2026 en México.

Durante este evento astronómico, se aprecia solo el 50% de la superficie lunar.

Luna en cuarto menguante (Unsplash)

Eventos astronómicos de septiembre 2026 en México: Conjunción Luna con Marte

Para el 6 de septiembre ocurrirá la conjunción de la Luna con el planeta Marte.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), nuestro satélite estará a 3° 00’ al norte de Marte, hacia la constelación de Géminis.

Marte (Unsplash)

Eventos astronómicos de septiembre 2026 en México: Conjunción Luna con Júpiter

El 8 de septiembre se verá la conjunción de la Luna con el planeta Júpiter.

La Luna estará a 0° 50’ al norte de Júpiter, con dirección a la constelación de Cáncer.

Júpiter (Planet Volumes / Unsplash )

Eventos astronómicos de septiembre 2026 en México: Lluvia de estrellas Perseidas

Para el 9 de septiembre, la lluvia de estrellas Perseidas tendrán su máxima de observación de 5 meteoros por hora.

El mejor momento para observarla será en el amanecer, aunque la Luna menguando afectará las estrellas visibles.

Lluvia de Estrellas Perseidas (NASA)

Eventos astronómicos de septiembre 2026 en México: Luna nueva

Habrá Luna nueva el 11 de septiembre con una distancia geocéntrica de 376 mil 632 kilómetros.

Durante el novilunio nuestro satélite se sitúa entre la Tierra y el Sol por lo que su cara queda a oscuras.

Luna Nueva (Unsplash)

Eventos astronómicos de septiembre 2026 en México: Cuarto creciente

Para el 18 de septiembre seremos testigos de la Luna en su fase Cuarto Creciente.

El satélite presentará una distancia geocéntrica de 404 mil 188 kilómetros.

Cuarto creciente (Unsplash)

Eventos astronómicos de septiembre 2026 en México: Saturno en oposición

El 20 de septiembre, el planeta Saturno estará en oposición, lo que significa que estará en su mejor momento para ser observado.

Se sugiere usar binoculares o telescopio durante el evento astronómico.

Saturno (Unsplash)

Eventos astronómicos de septiembre 2026 en México: Equinoccio de otoño

El 22 de septiembre se presentará el equinoccio de otoño, marcando el fin del verano.

Durante este evento astronómico, el Sol se sitúa sobre el ecuador haciendo que el día y la noche duren lo mismo .

Otoño (Unsplash)

Eventos astronómicos de septiembre 2026 en México: Luna de Cosecha

La Luna llena de septiembre será la Luna de Cosecha y está programada para el día 26.

Su nombre se debe a los pueblos nativos de Norteamérica, ya que durante esa temporada la Luna les permitía trabajar hasta noche para recoger sus cultivos.