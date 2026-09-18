Aleks Syntek continúa en el centro de la conversación en redes sociales tras su polémica presentación del 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. Lo que debía ser un concierto por el Grito de Independencia terminó convertido en una lluvia de críticas, videos virales y memes.

Aleks Syntek es objeto de memes tras su polémico concierto del 15 de septiembre (Especial )

Aleks Syntek es objeto de memes tras su polémico concierto del 15 de septiembre (Especial )

Durante el espectáculo, Aleks Syntek interrumpió en varias ocasiones su repertorio para dirigirse al público y hablar sobre sus 35 años de trayectoria, la industria musical y sus diferencias con algunos géneros.

La tensión aumentó cuando un asistente le pidió una canción que no pertenecía a su repertorio, situación que provocó una respuesta molesta de Syntek.

Aleks Syntek es objeto de memes tras su polémico concierto del 15 de septiembre (Especial )

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Aleks Syntek vuelve a ser meme tras su concierto en Benito Juárez

Pero la polémica de Aleks Syntek durante su concierto del pasado 15 de septiembre no terminó con los abucheos, pues han salido a la luz nuevos videos del cantante durante aquella noche comenzaron a circular en redes sociales, incluyendo uno en el que aparece haciendo breakdance sobre el escenario.

Las imágenes de Aleks Syntek en lo que muchos han calificado como un supuesto “brote psicótico”, generaron comparaciones, comentarios y una nueva oleada de memes.

Aleks Syntek es objeto de memes tras su polémico concierto del 15 de septiembre (Especial )

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A esto se suma que Aleks Syntek reaccionó públicamente a las críticas y aseguró que su presentación seguía un guion; también pidió a sus seguidores no preocuparse y afirmó que “el tiempo” le daría la razón.

Este 18 de septiembre, Aleks Syntek volvió a llamar la atención al publicar que próximamente se alejará de México, aunque aseguró que regresará con “excelentes noticias”.

Syntek también explicó que su molestia durante el concierto se debió, según su versión, a personas que lanzaron elotes y cervezas hacia sus seguidores, entre ellos familias con niños y adultos mayores.

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