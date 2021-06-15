Vía Láctea: Materia oscura estaría afectando movimiento de rotación

La Vía Láctea se estaría deteniendo y todo por culpa de la materia oscura, esto según un estudio del University College London y la Universidad de Oxford.

La investigación señala que la materia oscura estaría actuando como contrapeso de la Vía Láctea, haciendo más lento su movimiento de rotación.

Esto se concluyó después de analizar al grupo de estrellas conocido como “ La Corriente de Hércules ”, con el telescopio espacial Gaia .

Dichas estrellas giran en resonancia a la rotación general de la galaxia, si algo afecta a esta, afectará de manera evidente a “La Corriente de Hércules”.

Galaxia Vía Láctea (NASA)

Si la Vía Láctea gira más lento, se espera que los astros mencionados se comiencen a alejar del centro galáctico.

El análisis arrojó que efectivamente las estrellas de “La Corriente de Hércules” se estarían alejando, pues su conformación es rica en metales pesados.

Lo que significa que originalmente se encontraban cerca del centro de la galaxia, donde abundan estos elementos, no es su ubicación actual, en la parte externa.

Se estima que la Vía Láctea ha reducido la velocidad de su giro en un 24% desde que se conformó como tal.

¿Cómo es que afecta la materia oscura al giro de la Vía Láctea?

Ahora bien, ¿qué tiene que ver la materia oscura con que la Vía Láctea gire más lento? Científicos aseguran que la galaxia está inmersa en dicha materia.

En otras palabras, la Vía Láctea está nadando en un mar de materia oscura; de ahí que se piense su relación directa con el fenómeno mencionado.

La masa de la materia oscura estaría absorbiendo la energía dinámica de la galaxia , frenándola poco a poco.

Vía Láctea (NASA)

Esta afirmación también entregaría un nuevo tipo de medición de la materia oscura (por su masa inercial), pues sólo se infería por su energía gravitacional.

Sin embargo, este estudio aún necesita el aval general de la comunidad científica para ver si se ahonda más en el mismo o desecha.

Sobretodo porque hay grupos que rechazan la idea de la materia oscura, alineándose con teorías de gravedad alternativa.

Con información de Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.