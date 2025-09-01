Te compartimos unas bonitas portadas patrias del 15 de septiembre para colorear.

Los 11 diseños que puedes imprimir por la Independencia de México son los siguientes:

Portadas patrias del 15 de septiembre de comida Portadas patrias del 15 de septiembre de bandera con corazón Portadas patrias del 15 de septiembre con Miguel Hidalgo Portadas patrias del 15 de septiembre con Niño Héroe Portadas patrias del 15 de septiembre de bandera con ojos Portadas patrias del 15 de septiembre con bandera clásica Portadas patrias del 15 de septiembre con muñeca Lele Portadas patrias del 15 de septiembre con muñeco Panchito Portadas patrias del 15 de septiembre con sombrero Portadas patrias del 15 de septiembre de charro Portadas patrias del 15 de septiembre con vestido patrio

Portadas patrias del 15 de septiembre para colorear: De comida

Esta portada patria tiene comida tradicional que se consume el 15 de septiembre.

El diseño tiene tacos, nachos, tequila junto a un sombrero y una bandera de México.

Portadas patrias del 15 de septiembre para colorear (Pinterest)

Portadas patrias del 15 de septiembre para colorear: De bandera con corazón

Si tienes una tarea escolar, esta portada patria te hará sacar 10 en este regreso a clases.

La imagen tiene una bandera de México con corazón, además de otros elementos culturales que identifican a nuestro país.

Portadas patrias del 15 de septiembre para colorear (Pinterest)

Portadas patrias del 15 de septiembre para colorear: Con Miguel Hidalgo

El Padre de la patria, Miguel Hidalgo, protagoniza esta portada para imprimir.

Este diseño tiene en su parte superior el mes de septiembre y debajo a Miguel Hidalgo tocando la campana para llamar a la Independencia de México.

Portadas patrias del 15 de septiembre para colorear (Pinterest)

Portadas patrias del 15 de septiembre para colorear: Con Niño Héroe

Los Niños Héroes también son parte de las fiestas patrias de septiembre.

En el diseño que te compartimos aparece un Niño Héroe, además de una bandera de México y hasta Miguel Hidalgo.

Portadas patrias del 15 de septiembre para colorear (Pinterest)

Portadas patrias del 15 de septiembre para colorear: Bandera con ojos

Dale un toque divertido a las fiestas patrias con este diseño para colorear.

La imagen para imprimir tiene una tierna bandera con ojos.

Portadas patrias del 15 de septiembre para colorear (Pinterest)

Portadas patrias del 15 de septiembre para colorear: Con bandera clásica

Si buscar una bandera clásica de México, esta portada patria te gustará mucho.

El diseño presenta en su parte superior Septiembre, al centro la bandera y debajo la palabra México.

Portadas patrias del 15 de septiembre para colorear (Pinterest)

Portadas patrias del 15 de septiembre para colorear: Con muñeca Lele

La tradicional muñeca Lele aparece en esta portada patria para imprimir.

Los destacado es que en el diseño viene la frase “¡Viva México!“.

Portadas patrias del 15 de septiembre para colorear (Pinterest)

Portadas patrias del 15 de septiembre para colorear: Con muñeco Panchito

Panchito, el compañero de la muñeca Lele, también cuenta con su propia portada patria.

Este 15 de septiembre descarga, imprime y colorea la imagen que tiene hasta una bandera de México.

Portadas patrias del 15 de septiembre para colorear (Pinterest)

Portadas patrias del 15 de septiembre para colorear: Con sombrero

En esta portada patria aparecen varios elementos del 15 de septiembre.

Se trata de un especie de collage con una bandera, la República Mexicana, la muñeca Lele con Panchito y hasta un sombrero.

Portadas patrias del 15 de septiembre para colorear (Pinterest)

Portadas patrias del 15 de septiembre para colorear: De charro

Otro de las portadas patrias del 15 de septiembre que debes descargar es este.

Se trata de un diseño que presenta un charro sonriendo muy feliz por México.

Portadas patrias del 15 de septiembre para colorear (Pinterest)

Portadas patrias del 15 de septiembre para colorear: Con vestido patrio

Cerramos este listado de portadas patrias del 15 de septiembre con una tierna imagen.

En el diseño vemos un dibujo de una figura animada usando un vestido patrio.