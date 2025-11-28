Por el estreno de Stranger Things 5, Spotify lanzó un par de curiosas experiencias alrededor de la serie, donde la música es muy importante en la trama.

Con esto, Spotify pretende vincular su contenido con el de Stranger Things 5, aprovechando que el show de Netflix le da un impulso a la música de los 80’s.

Stranger Things 5 (Netlfix )

Spotify te dará un personaje de Stranger Things 5

La primera experiencia de Spotify relacionada a Stranger Things 5 es la asignación de personaje, dependiendo de tus gustos musicales.

Spotify analizará la música que escuchas y dependiendo de esta te dará un “avatar” de alguno de los personajes de Stranger Things 5.

No necesariamente tiene que ser música de los 80’s, con que vaya acorde a la personalidad de alguno o alguna de las protagonistas, tendrás tu avatar personalizado.

Así, si eres fan del rock o el heavy metal, puedes tener a Dustin; mientras que si lo tuyo es más relajado, te pueden asignar a Will o Eleven, por poner un ejemplo.

Hay que señalar que todo es aleatorio de acuerdo con el programa que Spotify use para analizar tus gustos, y no se puede cambiar, no importando que escuches de otra música recientemente.

Spotify y Stranger Things 5 (Especial)

Spotify tiene una interfaz personalizada de Stranger Things 2

La segunda experiencia que tiene Spotify de Stranger Things 2 es una interfaz personalizada, la cual aparece en todas las canciones que reproduzcas en la aplicación.

La barra de avance de las canciones en Spotify ahora cuenta con el ícono de un Demogorgon de Stranger Things 5, lo cual es bastante original.

Este ícono no hace otra cosa más que aparecer y marcar cómo va el avance de tu canción, es decir, no es algo interactivo o que tenga alguna clase de animación especial.

Aún así es un buen detalle para todos aquellos que sean fans de la serie de Netflix y estén emocionados por su quinta entrega.

No sabemos hasta cuando estará esto disponible, pero suponemos que por lo menos durará hasta el fin de la temporada el 31 de diciembre .