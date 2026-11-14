Famosos que acudieron al Latin Grammy 2026 quedaron varados en Estados Unidos tras la suspensión de vuelos.

El 13 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos suspendió todos los despegues en los aeropuertos del país por una falla de telecomunicaciones en los centros de control de tráfico aéreo.

Famosos que acudieron a los Latin Grammy se quedan varados en Estados Unidos

El 12 de noviembre se realizaron los Latin Grammy 2026 en el MGM Grand Garden en Las Vegas, y cientos de famosos acudieron al evento.

Tras la suspensión de vuelos en Estados Unidos, varios famosos mexicanos quedaron varados en Las Vegas.

Una de las primeras famosas en anunciarlo fue Amanda Galena Escalante, conocida como Amandititita: “Si estás en USA y tienen un vuelo, no vayan al aeropuerto. Están cancelados todos”.

Amandititita queda varada en Las Vegas por suspensión de vuelos en Estados Unidos (Instagram/@amanditita)

Vivir Quintana, nominada al Latin Grammy, fue otra de las famosas que asistió al evento musical y quedó varada en el aeropuerto.

La cantante expresó que estaba triste, ya que vería a Majo Aguilar en el Auditorio Nacional y no llegaría a tiempo.

Los Recoditos se quedan varados en Las Vegas a un día de su concierto en Monterrey

El cierre del espacio aéreo de Estados Unidos afectó las actividades de varios artistas, como fue el caso de Banda Los Recoditos.

El grupo dará un concierto el 14 de noviembre en Monterrey junto a Banda El Recodo y debido a la cancelación de vuelos, miembros de su producción continuaban en Las Vegas.

Cynthia Rivera afirmó que varios de los integrantes de Banda Los Recoditos pudieron salir de Estados Unidos en autobús, por lo que sí habrá concierto.

Banda Los Recoditos. (BANDARECODITOSS / Twitter)

Cerca de las 7:00 p.m. se abrió el espacio aéreo de Estados Unidos, por lo que los vuelos se reactivaron, pero anunciaron retrasos.