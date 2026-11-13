La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos, ordenó una suspensión nacional de vuelos de salida por circunstancias extraordinarias y motivos de seguridad este viernes.

La medida se anunció después de que se reportaran problemas graves en las comunicaciones del control de tráfico aéreo, incluidos incidentes registrados previamente en Chicago.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, informó que técnicos de la agencia investigan la falla, mientras los vuelos internacionales serán atendidos caso por caso individualmente.

Reporte de Sean Duffy tras fallas de comunicación en tráfico aéreo de Estados Unidos (Captura de pantalla)

¿Por qué la FAA ordenó suspender los vuelos en Estados Unidos?

La instrucción establece que todo el tráfico aéreo de salida de Estados debe permanecer en tierra hasta nuevo aviso, mientras se evalúa el problema técnico reportado.

Poco antes del anuncio nacional, la FAA había detenido las salidas en Chicago debido a dificultades de comunicación con el control de tráfico aéreo temporalmente.

La agencia señaló que los vuelos internacionales no quedarían sujetos a una aplicación automática, pues sus operaciones se revisarían de manera individual por separado, según informó.

Cabina de avión (Sakchai Lalit / AP)

En su mensaje publicado en X, Duffy confirmó que la orden de “parada en tierra a nivel nacional” abarcaba todos los aeropuertos de Estados Unidos.

El funcionario explicó que el problema de comunicación afecta a los centros de control de tráfico aéreo de rutas y que especialistas trabajan para identificarlo.

La suspensión puede provocar retrasos y cancelaciones en distintas aerolíneas, mientras continúan las revisiones para determinar el alcance de las fallas y recuperar las operaciones.

Duffy indicó que el gobierno ofrecerá actualizaciones conforme haya información disponible; por ahora, la FAA no ha establecido públicamente una hora para levantar la restricción.