El asteroide 1998 KY26 ha causado revuelo en la comunidad científica debido a un movimiento errático que ha presentado desde que se comenzó su análisis.

De apenas 11 metros de diámetro, el asteroide 1998 KY26 levanta varias interrogantes entre los astrónomos debido a su aceleración constante, la cual no tiene explicación al momento.

Asteroide 1998 KY26 presenta una aceleración inusual

Desde hace tiempo, los científicos identificaron que el asteroide 1998 KY26 acelera de manera constante, contrario al movimiento tradicional de estos cuerpos celestes.

Por lo general, este tipo de rocas espaciales mantienen una aceleración promedio que aumenta o disminuye de acuerdo con el influjo de terceros, cosa que no parece ser con el asteroide 1998 KY26.

Asteroide 1998 KY26 (Santana Ros)

Inicialmente, la comunidad científica planteó que podría ser un cometa oscuro, un objeto impulsado por el vapor de agua desde reservas de hielo subterráneas.

Sin embargo, investigaciones de Korbin Hansen y Masatoshi Hirabayashi publicadas en Icarus debilitaron esta teoría.

Demostraron que las zonas más frías del objeto registran temperaturas promedio de 212 kelvin (-61 °C), lejos de los 145 kelvin (-128 °C) requeridos para conservar hielo por periodos prolongados.

Además, si el hielo representara el 1% de su masa, se habría agotado en unos 2,000 años; haciendo que sea imposible este impulso extra.

Sonda Hayabusa2 podría resolver el misterio del asteroide 1998 KY26

Ante la falta de respuesta alrededor del asteroide 1998 KY26, el astrónomo Avi Loeb, de la Universidad de Harvard, sugirió que podría ser la sonda soviética Phobos 1, extraviada en 1988.

Aunque la comunidad científica no está del todo de acuerdo, se han identificado compatibilidades entre la sonda y el asteroide 1998 KY26 en los análisis orbitales.

Además, cobra fuerza la teoría de que la presión de la radiación solar y la emisión térmica del propio asteroide impulsan su movimiento.

La respuesta definitiva llegará cuando la sonda japonesa Hayabusa2 alcance al objeto, pues su misión es realizar un análisis del mismo.

Tras su paso por el asteroide Ryugu, la nave intentará liberar un marcador o posarse sobre su superficie para determinar su verdadera naturaleza física.