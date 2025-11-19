Te compartimos las nuevas imágenes del cometa 3I/ATLAS que publicó la NASA.

El paso del cometa 3I/ATLAS continúa en observación por parte de los astrónomos.

Estas son las nuevas imágenes del cometa 3I/ATLAS que publicó la NASA

A través de redes sociales, la NASA dio a conocer nueva imágenes del cometa cometa 3I / ATLAS.

La observaciones muestran al cometa 3I/ATLAS desde distintas posiciones.

Cometa 3I/ATLAS (@NASA_es / X)

Una de las imágenes presenta a 3I/ATLAS visto desde Marte por tres naves espaciales de la NASA a 30.6 millones kilómetros de distancia.

Fue el Orbitador de Reconocimiento de Marte (MRO, por sus siglas en inglés) el que capturó una de las imágenes más cercanas del cometa.

Mientras que el orbitador Atmósfera y Evolución de Materiales Volátiles de Marte (MAVEN) obtuvo imágenes ultravioletas que permitirán comprender la composición del cometa.

Por su parte, el rover Perseverance también participó en las observaciones.

Cometa 3I/ATLAS (@NASA_es / X)

NASA capta paso del cometa 3I/ATLAS detrás del Sol

La nuevas imágenes del cometa 3I / ATLAS compartidas por la NASA también muestran al cuerpo celeste detrás del Sol visto desde la Tierra.

Dichas observaciones fueron del 11 de septiembre al 2 de octubre hechas por el Observatorio de Relaciones Solares y Terrestres (STEREO).

A su vez, el Observatorio Solar y Heliosférico (SOHO) observó el cometa los días 15 y 26 de octubre 2025.

Además, se sumaron imágenes de la misión Polarímetro para Unificar la Corona y la Heliosfera (PUNCH).

Que muestran la cola del cometa entre el 20 de septiembre y el 3 de octubre.

Cometa 3I/ATLAS (@NASA_es / X)

Cabe señalar que las observaciones del cometa 3I / ATLAS se realizaron con las naves espaciales Psyche y Lucy.

Durante el 8 y 9 de septiembre, Psyche logró cuatro registros del cometa en ocho horas a una distancia de 53 millones de kilómetros.

En el caso de la nave Lucy, esta tomó imágenes de 3I / ATLAS a una distancia de 386 millones de kilómetros.

La NASA explica que al superponer imágenes, se obtuvieron detalles de la coma y cola del cometa.

Cabe recodar que el cometa 3I/ATLAS pasará cerca de la Tierra alrededor del viernes 19 de diciembre a 274 millones de kilómetros.

Mientras tanto, las NASA con sus naves y telescopios seguirá observando a 3I/ATLAS.