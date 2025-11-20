El ufólogo Jaime Maussan cuestiona las imágenes del cometa 3I/ATLAS difundidas por la NASA.

Luego de que la NASA difundiera fotografías de sus observaciones de 3I/ATLAS, Jaime Maussan reaccionó.

Así cuestionó Jaime Maussan las imágenes del cometa 3I/ATLAS difundidas por la NASA

A través de su cuenta de X (Twitter), Jaime Maussan cuestionó a la NASA por sus fotos del cometa 3I/ATLAS.

El periodista aseguró estar decepcionado por las imágenes borrosas de 3I/ATLAS que presentó la agencia espacial, pese a toda la tecnología que tiene a su disposición:

Nunca esperamos nada de @NASA, y aún así logran decepcionarnos. Tuvieron semanas y semanas para utilizar todos sus recursos y sólo nos entregan otra imagen borrosa del objeto interestelar #3IATLAS. Es increíble la cantidad de presupuesto y tecnología que tienen, como para hacer pública una imagen de mucho peor calidad, de las que han logrado obtener astrónomos aficionados. Jaime Maussan

Las críticas de Jaime Maussan a la NASA no pararon ahí, ya que el ufólogo señaló que seguía “la burla del gobierno estadounidense”.

Además de que Maussan cuestionó a Donald Trump- de 79 años de edad- por prometer “revelar la verdad” y no hacerlo.

Tras haber fijado su postura en redes, Jaime Maussan generó diversos comentarios de sus seguidores.

Algunos apoyaron sus cuestionamientos, otros aseguraron que Jaime Maussan ha presentado material con baja calidad en la imagen.

Jaime Maussan (Especial)

¿Cómo son las imágenes del cometa 3I/ATLAS que publicó la NASA?

La NASA reveló diversas fotografías del cometa 3I/ATLAS desde distintas posiciones.

Una de las imágenes presenta a 3I/ATLAS visto desde el planeta Marte, captado por tres naves espaciales de la NASA a 30.6 millones kilómetros de distancia.

Cometa 3I/ATLAS (@NASA_es / X)

Las imágenes del cometa 3I / ATLAS compartidas por la NASA también muestran al cuerpo celeste detrás del Sol visto desde la Tierra.

Gracias a sus naves espaciales y con la colaboración de diversos Observatorios, la NASA consiguió las fotos del cometa cometa 3I / ATLAS.

Cometa 3I/ATLAS (@NASA_es / X)

Las imágenes que presenta la NASA tienen fines científicos y cuentan con esa resolución porque algunas se hicieron desde Marte.

De acuerdo con la NASA, las imágenes que difundió, al ser superpuestas, permitieron tener detalles de la coma y cola del 3I / ATLAS.