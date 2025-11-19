Se reveló que la NASA compartirá imágenes inéditas de 3I/ATLAS durante una transmisión especial que hará a través de YouTube.

Las imágenes inéditas del cometa 3I/ATLAS que la NASA mostrará, fueron tomadas desde naves espaciales y telescopios

La NASA dio a conocer a través de un comunicado que revelará imágenes inéditas del cometa 3I/ATLAS, mismas que fueron tomadas a través de naves espaciales y telescopios.

Y es que este miércoles 19 de noviembre, la NASA tendrá una transmisión especial en su canal de YouTube en punto de las 2:00 pm hora de México en donde revelará imágenes inéditas del cometa 3I/ATLAS.

Además de YouTube, este evento especial de la NASA también podrá verse en:

La aplicación de la NASA, NASA+

El sitio web de la NASA

Amazon Prime

Las imágenes que mostrará la NASA fueron captadas por varias misiones de la agencia espacial, y este evento que será transmitido en YouTube, tendrá lugar en Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, en Greenbelt, Maryland.

Cabe recordar que el cometa 3I/ATLAS fue descubierto el pasado 1 de julio por el observatorio del Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS por sus siglas en inglés) que es financiado por la NASA.

3I/ATLAS es el tercer objeto que ha entrado al sistema solar procedente de otra galaxia hasta la fecha, y no supone ninguna amenaza para la Tierra pues no se acercará a menos de 273 millones de kilómetros.

A principios de octubre, el cometa 3I/ATLAS pasó a menos de 30 millones de kilómetros de Marte.