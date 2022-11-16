Frida, la perrita rescatista de la Secretaria de Marina, murió este 15 de noviembre de 2022 a los 13 años de edad; dejando un legado imborrable y ganándose el corazón de todo México.

A lo largo de su vida, Frida cosechó varias hazañas y estuvo en la primera línea en diversas zonas de desastre, siendo una de las más destacadas en su labor.

Es por ello que repasaremos las 5 hazañas más importantes de Frida, y por las que se ganó la admiración en México y todo el mundo.

Las hazañas de Frida fueron:

Terremoto en Haití Explosión en Torre de PEMEX Deslave en Ecuador Terremoto en la CDMX Rescate de 12 personas vivas

Frida, la perrita rescatista en el terremoto en Haití

La primera vez que se supo de Frida fue en el terremoto de Haití de 2010, donde la perrita formó parte de las brigadas de apoyo a la población civil.

Es de destacar, pues esta fue de las primeras incursiones de Frida en una zona de desastre de tal magnitud, no sólo eso; sino que llegaba como la “mejor de su clase”.

Frida acababa de completar su entrenamiento de búsqueda y rescate, en un lapso de sólo 8 meses, cuando el promedio es de un año; de ahí que fuera requerida para ir a Haití.

Les Cayes, Haiti (REGINALD LOUISSAINT JR / AFP / AFP)

Explosión en Torre de PEMEX también tuvo rescates de Frida

Ya con más experiencia, Frida fue parte importante de la localización de personas tras la explosión en la Torre de PEMEX en 2013 en la CDMX.

Fue la primera vez que Frida trabajaba de manera intensa en una zona de desastre en la CDMX, siendo una de las piezas fundamentales para las labores búsqueda.

La Torre de Pemex, en la capital del país (Moisés Pablo / Cuartoscuro)

Frida acudió a Ecuador en el deslave de 2017

El 2017 fue un año muy intenso para Frida, pues en los primeros meses se dio un deslave en Ecuador, que requirió de auxilio internacional.

Frida se trasladó a Ecuador para ser parte de la localización de personas atrapadas; teniendo una labor destacada.

Sin embargo, sería en septiembre de ese mismo año que la perrita rescatista cobraría relevancia.

Frida, la perrita rescatista en el terremoto de CDMX

En septiembre de 2017 se dio el terremoto en la CDMX, que dejó varias personas muertas y decenas de edificios dañados o colapsados.

Dentro de todas las muestras de apoyo y ayuda, la figura que más destacó fue la de Frida, quien no sólo cumplió con su tarea de localizar personas debajo de los escombros.

Frida se convirtió en el símbolo inamovible de la ayuda y esperanza en México, pues ella fue la responsable del rescate de varias personas.

Fue tal el impacto de Frida, que incluso en Japón se le consideró toda una figura heróica, al grado que se vistió a Hachiko como la perrita rescatista y se le apodó “Marina-chan”.

Frida en sus labores de rescate (Fotografía Cortesía)

Frida logró el rescate de 12 personas vivas

En su récord durante sus años activa, Frida logró rescatar con vida a 12 personas en las diferentes incursiones que realizó en México y otras partes del mundo.

Siendo uno de los mejores promedios para un animal rescatista de la Secretaria de Marina, además de que localizó a otras 43 que lamentablemente habían muerto.

En total, Frida encontró a 55 personas en zonas de desastre.