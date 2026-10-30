En el marco del sexagésimo aniversario del Plan Marina, se rinde homenaje a la labor indispensable de los binomios caninos en misiones de rescate y asistencia humanitaria.

Se destacó especialmente la figura de Frida, una valiente perrita labrador que dejó una huella imborrable como símbolo global de esperanza y solidaridad.

A cuatro años de su fallecimiento, su memoria sigue viva en el país gracias a su heroica trayectoria en desastres internacionales, ya que auxilió a poblaciones afectadas en diversas emergencias alrededor del mundo, incluyendo devastadores terremotos, huracanes y tsunamis.

“Frida, a cuatro años de su partida, permanece en la memoria de la Armada de México como símbolo de nobleza, valentía y servicio. Su legado vive en el Plan Marina, un modelo que nació hace más de 60 años y que, en la actualidad, se ha consolidado como uno de los mecanismos más efectivos para brindar ayuda humanitaria y atender a la población ante desastres naturales” Semar

Semar reconoce a la perrita rescatista Frida a 60 años del Plan Marina

La Secretaría de Marina (SEMAR) recordó a Frida -una perrita de raza labrador- en el marco del 60 aniversario del Plan Marina, al conmemorarse cuatro años de su partida, rindiéndole homenaje.

En el marco del 60 aniversario del #PlanMarina, reconocemos la invaluable labor de los binomios caninos, aliados fundamentales en las tareas de búsqueda, rescate, auxilio y ayuda humanitaria.



Hoy recordamos a #Frida, una perrita labrador que, con su nobleza y valentía, se… pic.twitter.com/7ctWSEF7EC — SEMAR México (@SEMAR_mx) October 30, 2026

Fue reconocida como un símbolo nacional e internacional de nobleza, valentía, esperanza y solidaridad por su entrega en labores de búsqueda y rescate tras diversos desastres naturales.

Su valioso entrenamiento le permitió auxiliar a poblaciones afectadas en diversas emergencias alrededor del mundo, incluyendo devastadores terremotos, huracanes y tsunamis.

Semar enfatizó que la vocación de servicio de Frida trasciende fronteras y permanece viva en la memoria de la Armada de México, inspirando las acciones continuas de apoyo a la población a través del Plan Marina.

La Secretaría de Marina catalogó a los binomios caninos como aliados fundamentales e indispensables en las labores de búsqueda, rescate, auxilio y ayuda humanitaria ante desastres naturales, tanto en territorio nacional como internacional.

Definió al binomio canino como la alianza entre el ser humano y el perro basada en la confianza, el adiestramiento y el trabajo coordinado, logrando una sincronía excepcional para brindar ayuda a quienes enfrentan situaciones de emergencia.

Resaltó que el desempeño y entrega de la perrita Frida contribuyeron a visibilizar el papel clave que desempeñan estas duplas de rescate, dejando un legado de servicio que inspira las operaciones humanitarias actuales.

En el 60 aniversario del Plan Marina, Semar refrenda su compromiso con la protección y bienestar de la población

En el marco de su 60 aniversario, la institución reafirmó que el Plan Marina se ha consolidado como uno de los mecanismos más efectivos para proteger el bienestar de la población y atender desastres naturales.

Subrayó que el plan trasciende fronteras al proporcionar auxilio oportuno en catástrofes internacionales, tales como el tsunami de Indonesia (2004), los huracanes Katrina, Stan y Wilma (2005) y el terremoto de Haití (2010), demostrando la solidaridad del pueblo mexicano a través de la Armada de México.

Detalló que el plan no solo cubre emergencias por desastres, sino que incluye el Programa de Atención Médica de Primer Contacto en Lugares de Difícil Acceso, el cual alcanzó un récord de 114,928 atenciones médicas durante el periodo 2024-2025 en comunidades de difícil acceso.