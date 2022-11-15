Frida, la perrita rescatista de la Secretaría de Marina (Semar), murió este martes 15 de noviembre y aquí te decimos las veces que ayudó a México en momentos difíciles.

La Secretaría de Marina compartió un comunicado y un video para honrar la memoria y el eterno descanso de Frida, la perrita labrador rescatista que murió hoy en las instalaciones del Subgrupo de Control Canino.

Con el hashtag # HastaSiempreFrida , la Semar rindió tributo a la perrita, además de compartir una serie de fotografías y videos durante sus labores de rescate y eventos de la institución.

Frida en sus labores de rescate (Fotografía Cortesía)

Pero, ¿en qué momentos difíciles Frida ayudó a México?

Durante toda su vida como rescatista, la perrita Frida logró localizar a un total de 55 personas en labores de búsqueda.

En total, son 4 momentos difíciles en los que Frida ayudó a México:

Terremoto de Haití: 12 de enero de 2010, localizando a 12 personas vivas y 12 sin vida

Explosión de la torre PEMEX: 31 de enero del 2013, localizando 8 personas sin vida

Sismo en el estado de Oaxaca: 7 de septiembre de 2017, localizando a 1 persona sin vida

Sismo en la CDMX: 19 de septiembre de 2017, localizando a 2 personas sin vida

Y se destaca una misión fuera del país de la perrita rescatista de la Marina: el deslave en Guaranda, Ecuador el 12 de abril de 2017, donde localizó a 20 personas sin vida.

“El desempeño de Frida, junto a los demás elementos caninos de esta Institución, en las diferentes misiones encomendadas, resaltó el espíritu de lealtad, afecto y solidaridad de los animales hacia los humanos y su disposición al servicio de México”. Semar

Muere Frida, la perrita rescatista, a los 13 años de edad

La Semar informó que este 15 de noviembre, Frida, la perrita rescatista, murió a los 13 años, a causa de padecimientos propios de su edad.

Frida fue una perrita labrador de color miel, que nació el 12 de abril de 2009, en la Unidad Canina de la Secretaría de Marina, perteneciente al Estado Mayor General de la Armada de México.

Desde cachorra, Frida mostró cualidades ideales para llevar a cabo funciones de rescatista como:

independencia

concentración

temperamento equilibrado

intrepidez

curiosidad,

fácil habituación a diferentes ambientes

mucha disposición al juego

facilidad de aprendizaje

empatía hacia las personas

facilidad para la convivencia social

Frida completó su programa de entrenamiento en un tiempo récord de ocho meses y fue asignada a trabajos de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas.

Frida (Fotografía Cortesía)

La Semar entrena perros para apoyar sus operaciones en las especialidades de localización de narcóticos, explosivos, rastreo, y búsqueda y rescate de personas.

Frida pasó a situación de retiro el 24 de junio del 2019, al cambiar su equipo táctico y por un juguete.

La perrita rescatista será cremada y sus cenizas serán depositadas en una urna al pie de su escultura en la Marina.

“Hoy, la despiden sus cuidadores, quienes la acompañaron durante sus últimos años, así como cada miembro de esta Institución, dejando un gran ejemplo de servicio y entrega por siempre en nuestros corazones”, señaló la Semar.