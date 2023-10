Una de las particularidades que tiene el la celebración del Día de Muertos, es el maquillaje de catrina que muchas personas suelen hacerse para la ocasión.

Y si no quieres pasar este Día de Muertos sin la oportunidad de caracterizarte como una catrina, pero el maquillaje no es lo tuyo, no tienes por qué desanimarte.

Pues te presentaremos algunas opciones fáciles de maquillaje de catrina que podrás replicar sin ningún problema para el Día de Muertos:

Maquillaje de catrina a un solo color

Maquillaje de catrina con decoraciones

Maquillaje de catrina con dos colores

Maquillaje de catrina con dos colores volumen 2

Maquillaje de catrina elaborado

Maquillaje de catrina a un solo color para Día de Muertos

Probablemente el primer maquillaje de catrina que vamos a presentar es el más fácil de todos, pues no necesitas más que un delineador o un labial de lápiz mate.

Primero tienes que hacer un maquillaje sencillo, con base, rubor, pestañas, contorno, etcétera.

Posteriormente con el delineador o labial, del color de tu preferencia, deberás colocar los detalles en tu rostro, como por ejemplo pintar una sombra en la nariz.

Del mismo modo puedes colocar algunos puntos en la frente o cerca de los ojos, así como algunas líneas alargadas para tratar de estilizar el maquillaje.

Ya por último alarga tu boca con algunas líneas, como si de una calavera se tratase y ya está. Un maquillaje fácil pero que alude a la tradicional catrina.

Maquillaje de catrina a un solo color (TikTok | @amitbautista)

Maquillaje de catrina con decoraciones para Día de Muertos

El segundo maquillaje de catrina parte de la idea anterior, solo que con detalles un poquito más elaborados, pero no imposibles de imitar.

Nuevamente partimos de una base de maquillaje básica y sencilla. Posteriormente tendrás que pegar unas pequeñas perlas alrededor de tus ojos, como si fuera un antifaz.

A partir de este punto los pasos ya los conoces, pues con un color blanco deberás colocar la sombra en la nariz y los detalles en la boca con diseños florales.

Maquillaje de catrina con decoraciones para Día de Muertos (TikTok | @amitbautista)

Maquillaje de catrina con dos colores para Día de Muertos

Si un solo color te parece simple para un maquillaje de catrina, pero tampoco te quieres complicar tanto, esta opción es la ideal.

La mejor parte de todo es que solo necesitas un delineador y un labial, los cuales utilizarás después de tu maquillaje normal de sombras, rubor y demás.

Posteriormente, con ayuda del delineador y del labial, irás alternando los colores, esto en los detalles alrededor de los ojos.

Finalmente coloca la sombra en la nariz, así como los detalles de la boca y unas lineas alargadas en la frente para dar más retoques al maquillaje de catrina.

Maquillaje de catrina con dos colores para Día de Muertos (TikTok | @amitbautista)

Maquillaje de catrina con dos colores volumen 2 para Día de Muertos

A continuación te traemos una variante del maquillaje de catrina anterior, el cual podrás elaborar con los mismos elementos.

Lo único que va a cambiar son las decoraciones y los detalles, por lo que será un maquillaje igual de sencillo.

Los puntos alrededor de los ojos y la sombra de la nariz se mantienen en el maquillaje, agregando un detalle sobre la barbilla.

La boca puede ser de un estilo diferente, pues solo tendrás que agregar algunas líneas en los labios y no solo en los costados como en maquillajes anteriores.

Maquillaje de catrina con dos colores volumen 2 para Día de Muertos (TikTok | @alexabeautyy)

Maquillaje de catrina elaborado

Ya por último, si quieres un maquillaje de catrina más un poco más elaborado pero sin morir en el intento, fue bueno que llegaras hasta el final.

Y es que este maquillaje te permite agregar un poco más de colores y detalles que podrás hacer con los producto que tengas en casa.

El elemento más fuerte de este maquillaje de catrina para Día de Muertos es el antifaz de puntos, pues deberás alternar los colores y colocarlos más juntos.

Pues de esta manera quedará un efecto más llamativo.