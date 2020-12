La mujer demandó a su novio por hacerle perder su tiempo durante 8 años

Una mujer residente de Zambia, país de África, demandó a su novio por no proponerle matrimonio en ocho años de relación durante los cuales tuvieron un hijo. Así lo informó el medio local Briefly el pasado 8 de diciembre.

El hecho se suscitó luego de que la mujer, identificada como Gertrude Ngoma, de 26 años, descubriera que su novio frecuentaba a otra joven y comenzara a dudar de su lealtad. Así que decidió asegurarse por medio de una demanda.

Según el reporte de Briefly, Herbert Salaliki, de 28 años, se excusó argumentando que no cuenta con las posibilidades económicas de pagar una boda, pero además culpó a la mujer de no brindarle la atención necesaria en una relación.

"Él nunca ha hablado en serio, por eso lo llevé a la Corte, porque merezco saber el camino a seguir y nuestro futuro" Gertrude Ngoma, la demandante.

Por su parte, Ngoma exigió que su novio que no le hiciera perder el tiempo y dejara de frecuentar a la otra mujer. En consecuencia, el juez encargado del caso aconsejó a la pareja buscar vías de reconciliación fuera de los tribunales como una mejor alternativa para solucionar el problema, ya que ni siquiera tiene cabida debido a que precisamente, no están casados.

Sin embargo, la mujer prefirió anunciar en sus redes sociales las distintas razones por las que prefería casarse con un hombre de edad avanzada que ser paciente con su joven pareja: " Estoy cansado de estos juegos , un hombre te corteja durante uno, dos, cinco, hasta ocho años, y cuando les preguntas cuándo se van a casar nunca le falta una razón para pedirte esperar".

Y agregó: "Será mejor que me case con un anciano, seré la segunda... cuarta esposa y sé que este me protegerá, me consentirá, y todo lo que yo quiera él me proporcionará. Mejor les dejo a los jóvenes a ustedes", escribió en Twitter.