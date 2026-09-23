El huracán Polo podría convertirse en el evento meteorológico más importante de los últimos 10 años, pues se está posicionando como uno de los más poderosos del Pacífico.

Mediciones recientes señalan que el huracán Polo es el segundo más fuerte registrado, únicamente superado por Patricia del 2015.

Huracán Polo sorprende por su presión barométrica

Lo que más ha llamado la atención de los expertos es la presión barométrica que registra el huracán Polo, la cual es una de las más bajas registradas en el Pacífico.

De acuerdo con las últimas mediciones, el huracán Polo ha alcanzado una presión mínima central de 889 hPa mientras permanece a 345 km al sur de Zihuatanejo.

Huracán Polo llega a categoría 5 (Conagua/X)

Hay que señalar que en meteorología, a menor presión registrada, mayor es la fuerza, la capacidad de succión y la organización del ciclón.

Lo que significa que es el primer ciclón en mas de una década en romper la barrera de los 900 hPa.

En 2015, Patricia alcanzó 872 hPa con vientos máximos sostenidos de 195 km/h, siendo uno de los más destructivos en tocar tierra en México.

Hay pronósticos reservados con el Huracán Polo

Actualmente, el huracán Polo es de un peligro máximo, pues ha sido elevado a categoría 5 en las últimas horas del 22 de septiembre, con un pronóstico reservado.

Meteorólogos esperan que el huracán Polo reanude su desplazamiento durante las primeras horas del 24 de septiembre y se degrade a categoría 4 el jueves 25.

No obstante la alerta se mantiene, pues el ciclón se están desarrollando en paralelo con la tormenta tropical Odalys, ubicada a 2290 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, la cual se desplaza a 6 km/h.

El pronóstico indica que Odalys podría convertirse en huracán categoría 1 el 23 de septiembre, desarrollando vientos sostenidos de 120 km/h y rachas de 150 km/h.

Lo que significa que el Pacífico tendrá una alta actividad de ciclones en las próximas semanas.