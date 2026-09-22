El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que el huracán Polo realice un viraje hacia el noroeste de México, por lo que podría acercarse a Baja California Sur este viernes 25 de septiembre.

Jaime Albarrán, meteorólogo previsor del SMN, adelantó que la trayectoria del huracán Polo podría presentar cambios en los próximos días, por lo que se mantienen atentos al avance del sistema.

Huracán Polo se aproximaría a Baja California Sur este viernes, alerta el SMN

El huracán Polo, considerado un sistema de gran intensidad, mantiene su desplazamiento sobre el Pacífico mexicano y podría acercarse a Baja California Sur durante este viernes, según el SMN.

Trayectoria del huracán Polo hoy 22 de septiembre (@SEMAR_mx/X)

De acuerdo con la información, el huracán Polo se localiza a 345 km al sur de Zihuatanejo y permanece casi estacionado frente a la costa de Guerrero con vientos máximos a 285 km/h y rachas de 320 km/h.

Pese a que el desplazamiento de Polo es lento, Jaime Albarrán señaló que, para el viernes, el huracán podría alcanzar Baja California Sur, aunque esto podría cambiar en los próximos días.

El pronóstico contempla que el huracán Polo comience a alejarse de la costa mexicana del sur y tome una trayectoria hacia el noroeste hasta Baja California Sur. Se mantendría en categoría 5 hasta el jueves.

La trayectoria todavía presenta una zona de incertidumbre, por lo que podría modificarse durante los próximos días. Ante ello, el SMN mantiene el monitoreo del huracán y llama a la población a mantenerse informada.