Aún estás a tiempo de darle los últimos detalles al regreso a clases con estas 5 mochilas de K-Pop Demon Hunters en Mercado Libre.

Pues las mochilas de K-Pop Demon Hunters en Mercado Libre tienen un buen precio, diseños variados y todas llegarán en las primeras semanas del regreso a clases.

5 mochilas de K-Pop Demon Hunters en Mercado Libre

Estas son las 5 mochilas de K-Pop Demon Hunters en Mercado Libre que podrás encontrar en precios desde 240 pesos:

Mochila K-pop Demon Hunters para niñas en Mercado Libre: 240 pesos Mochila escolar de K-pop Demon Hunters, juego de 3 piezas en Mercado Libre: 242 pesos Mochila de K-pop Demon Hunters para niñas de gran capacidad en Mercado Libre: 253 pesos Set de 3 piezas de mochila K-pop Demon Hunters en Mercado Libre: 544 pesos Mochila K-pop Demon Hunters de moda en Mercado Libre: 659 pesos

Mochila K-pop Demon Hunters para niñas en Mercado Libre

La mochila K-pop Demon Hunters para niñas en Mercado Libre es la más básica.

Tiene un estampado estilo anime de las protagonistas en el frente, además de una bolsa principal, dos laterales y dos en el frente.

Su precio en Mercado Libre es de 240 pesos.

Mochila K-pop Demon Hunters para niñas en Mercado Libre (Mercado Libre)

Mochila escolar de K-pop Demon Hunters, juego de 3 piezas en Mercado Libre

La mochila escolar de K-pop Demon Hunters juego de 3 piezas en Mercado Libre, viene en paquete.

Además de la mochila trae una lapicera, y una bolsa que podría pasar por lonchera; todas con una imagen de las protagonistas y el logo de su grupo.

Tiene un precio en Mercado Libre de 242 pesos.

Mochila escolar de K-pop Demon Hunters, juego de 3 piezas en Mercado Libre (Mercado Libre)

Mochila de K-pop Demon Hunters para niñas de gran capacidad en Mercado Libre

La mochila de K-pop Demon Hunters para niñas de gran capacidad en Mercado Libre,es la más tradicional.

Tiene estampado de las protagonistas estilo anime, además de un llavero; cuenta con una bolsa principal, dos laterales y dos frontales.

Su precio en Mercado Libre es de 253 pesos.

Mochila de K-pop Demon Hunters para niñas de gran capacidad en Mercado Libre (Mercado Libre)

Set de 3 piezas de mochila K-pop Demon Hunters en Mercado Libre

Otro paquete es el set de 3 piezas de mochila K-pop Demon Hunters en Mercado Libre, el cual es uno de los mejores.

Aquí toda la mochila está estampada con las integrantes de HUNTR/X en su traje de batalla, además trae una lapicera y una lonchera.

Su precio en Mercado Libre es de 544 pesos.

Set de 3 piezas de mochila K-pop Demon Hunters en Mercado Libre (Mercado Libre)

Mochila K-pop Demon Hunters de moda en Mercado Libre

La mochila K-pop Demon Hunters de moda en Mercado Libre tiene un diseño bastante tradicional.

Tiene estampado de las integrantes de la banda en el frente, además de contar con dos llaveros, así como una bolsa principal, dos laterales y dos frontales.

Su precio en Mercado Libre es de 659 pesos.