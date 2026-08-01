Como parte de los eventos astronómicos de agosto habrá un eclipse solar total, por lo que muchos se preguntan si este será visible en México.

Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, bloqueando la luz solar sobre una región específica de la superficie terrestre.

Se trata de un fenómeno astronómico que nadie quiere perderse aunque no siempre está disponible para todos los observadores.

¿Será visible en México el eclipse solar de agosto?

El eclipse solar programado para el 12 de agosto, no será visible en México, ni siquiera de forma parcial.

La denominada franja de totalidad tendrá un ancho de 294 kilómetros y solo estará disponible en estas regiones del planeta:

Ártico

Groenlandia

Islandia

Rusia (norte)

Atlántico

España (norte y centro)

Portugal (noroeste)

Se confirmó que el eclipse solar total durará aproximadamente 2 minutos con 18 segundos.

Eclipse solar (Geronimo Giqueaux / Unsplash)

En países como España el evento astronómico será histórico, ya que no se apreciaba uno con esa magnitud desde 1905; en Europa continental el más reciente fue en 1996.

Para quienes deseen seguir el eclipse solar desde México, su única opción es seguir transmisiones en redes sociales de la NASA.

La totalidad del eclipse solar será alrededor de las 13:30 horas, tiempo del centro de México.

¿Cuándo será visible un eclipse solar en México?

El próximo eclipse solar total que podrá verse en México será hasta el sábado 30 de marzo de 2052.

Para 2026, el eclipse más cercano que se tiene en nuestro país es uno parcial de Luna del 27 de agosto a las 19:25 horas al 28 de agosto a las 1:02 horas.