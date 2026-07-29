Descubre los eventos astronómicos de agosto 2026 en México; un eclipse lunar y Perseidas entre lo más destacado del mes.

Agosto contará con espectaculares fenómenos siderales en el cielo nocturno.

Mercurio en máxima elongación: 1 de agosto

Luna en Cuarto Menguante: 5-6 de agosto

Acercamiento Luna y M 45 (Pléyades): 7 de agosto

Conjunción Luna y Marte: 9 de agosto

Luna en perigeo: 10 de agosto

Luna nueva: 12 de agosto

Lluvia de estrellas Perseidas: 13 de agosto

Luna Cuarto Creciente: 19-20 de agosto

Acercamiento Luna y Antares: 21 de agosto

Luna en apogeo: 22 de agosto

Eclipse parcial de Luna: 27 de agosto

Luna llena: 27-28 de agosto

Eventos astronómicos de agosto 2026 en México: Mercurio en máxima elongación

El calendario de eventos astronómicos de agosto 2026 arranca con Mercurio en su máxima elongación.

Con ello, Mercurio alcanzará su máxima separación del Sol durante su aparición matutina.

Mercurio (Unsplash)

Eventos astronómicos de agosto 2026 en México: Luna en Cuarto Menguante

Entre 5 y 6 de agosto, se verá la Luna en fase Cuarto Menguante.

Lo que significa que solo apreciará la mitad izquierda de la Luna.

Luna en cuarto menguante (Unsplash)

Eventos astronómicos de agosto 2026 en México: Acercamiento Luna y M 45 (Pléyades)

El acercamiento de la Luna y M 45 (Pléyades) será el 7 de agosto.

Dicha aproximación hará que el satélite pase a 1° 12’, en dirección de la constelación de Tauro.

Luna (v2osk / Unsplash)

Eventos astronómicos de agosto 2026 en México: Conjunción Luna y Marte

El 11 de agosto se encuentra programada una conjunción de la Luna y Marte.

Nuestro satélite pasará al norte de Mercurio en dirección de la constelación de Cáncer.

Marte (Unsplash)

Eventos astronómicos de agosto 2026 en México: Luna en perigeo

Para el 10 de agosto la Luna estará en perigeo, lo que significa que el satélite se ubica más cerca de la Tierra.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), la Luna se encontrará a una distancia de 366 mil 936 kilómetros.

Luna (Alexander Andrews / Unsplash )

Eventos astronómicos de agosto 2026 en México: Luna nueva

La Luna nueva es la fase lunar donde nuestro satélite se ubica entre la Tierra y el Sol, por lo que su cara no es visible para nosotros.

Este evento astronómico será el 12 de agosto y coincidirá con Eclipse Total Solar, el cual no se verá en México.

Luna Nueva (Unsplash)

Eventos astronómicos de agosto 2026 en México: Lluvia de estrellas Perseidas

La Lluvia de estrellas Perseidas alcanzará su máximo de visibilidad el 13 de agosto con una tasa observable de 150 meteoros por hora.

El radiante de este fenómeno se ubica en dirección a la constelación de Perseo y el responsable del espectáculo es el cometa 109P/Swift-Tuttle.

Lluvia de Estrellas Perseidas (NASA)

Eventos astronómicos de agosto 2026 en México: Luna Cuarto Creciente

La Luna Cuarto Creciente estará disponible entre el 19 y 20 de agosto.

Durante la fase lunar, el satélite se ve como un semicírculo en el hemisferio norte.

Luna cuarto creciente (Michael / Unsplash )

Eventos astronómicos de agosto 2026 en México: Acercamiento Luna y Antares

El 21 de agosto ocurrirá el acercamiento Luna a la estrella Antares (α Sco) en dirección a la constelación de Escorpión.

La mejor hora para observar este fenómeno será durante el anochecer.

Luna (Unsplash)

Eventos astronómicos de agosto 2026 en México: Luna en apogeo

Para el 22 de agosto la Luna estará en apogeo a una distancia geocéntrica de 404 mil 650 kilómetros.

La Luna en apogeo significa que nuestro satélite natural se encuentra a la mayor distancia de la Tierra.

Luna ( Alexander Andrews / Unsplash )

Eventos astronómicos de agosto 2026 en México: Eclipse parcial de Luna

Del 27 de agosto a las 19:25 horas al 28 de agosto a las 1:02 horas del centro de México tendremos un eclipse parcial de Luna.

Un eclipse parcial de Luna es un fenómeno astronómico donde la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna. Provocando que su sombra más oscura tape solo una parte del disco lunar.

Eclipse lunar (Unsplash)

Eventos astronómicos de agosto 2026 en México: Luna llena

El calendario de eventos astronómicos de agosto 2026 cierra con la Luna llena que estará visible entre la noche del 27 y madrugada del 28 de agosto.

Conocida como Luna de Esturión, este plenilunio debe su nombre a los pueblos originarios de Norteamérica.

Ellos designaron la designaron de esa forma porque coincide con la época de abundancia de ese tipo de pez en los grandes lagos.