¿Quién es Dross, el youtuber que publicó un mensaje de odio contra la población LGBT? Además de burlarse de los alemanes llamándolos “adolfitos” por reportarlo al no seguir las leyes en redes sociales del país.

El martes 11 de julio, Dross publicó en su cuenta de Twitter un “feliz martes” al que le agregó un mensaje de odio en contra de la población LGBT , ya que aparece su bandera quemándose, publicación que ganó varios reportes.

El 12 de julio Dross citó su mensaje y recalcó que no importaba si lo reportaban, argumentando que “ya había ganado”, sin hacer más referencia al respecto.

En su cuenta de Twitter se describe como creador de contenido de horror, escritor, troll, señalando que enfurece pelotudos , pero ¿quién es Dross?

Ángel David Revilla mejor conocido como Dross Rostzank, es un youtuber que se volvió famoso en 2013 por su contenido de terror, del que se han viralizado memes de sus reacciones y la palabra “perturbador”, ya que cuenta historias paranormales y de conspiración.

Actualmente en YouTube, en donde comenzó en 2006 primero con otro tipo de contenido, Dross tiene 23 millones de suscriptores, aunque define a la plataforma como traicionera , debido a que experimentó el cambio y “de ser algo maravilloso, lo convirtieron en algo asqueroso”.

Intentó extender su contenido a Twitch y TikTok, sin mucho éxito, ya que su última transmisión en vivo en el primero fue hace 9 meses, mientras que el segundo no cuenta con más de 30 vídeos cortas.

Dross nació en Caracas, Venezuela pero vive en Buenos Aires, Argentina, en donde comenzó como periodista, para después convertirse en youtuber y finalmente en escritor, lo que relata como su verdadera vocación y su sueño de toda la vida.

En 2023, Dross tiene un total de seis libros, la mayoría relacionados con el contenido “perturbador” que realiza en YouTube:

Luna de Plutón (2015)

Festival de la blasfemia (2016)

La guerra de Ysaak: Luna de Plutón II (2017)

Valle de la calma (2018)

El libro negro (2019)

Escape (2021)

Aunque todavía realiza contenido como youtuber, publicando su último vídeo hace dos días

Dross tiene 40 años, por lo que en ocasiones se han referido a él como un DILF (Dad I Like to Fuck o Padre con el que me gustaría acostarme), esto debido a las imágenes sin camisa que publica presumiendo su abdomen.

Por esta razón Dross se convirtió en youtuber

Dross ha mencionado en ocasiones que la razón por la que se convirtió en youtuber fue solamente para “hacer ruido” y que las editoriales no pudieran rechazar sus escritos como lo hacían a su llegada a Argentina.

De acuerdo con sus palabras, fue un proceso que tomó su tiempo pero se logró, por lo que Planeta comenzó a publicar sus libros en 2015 .

Pese a definir como traicionero a YouTube, Dross también ha explicado la evolución del término youtuber , ya que actualmente “el Internet ya no tiene franjas de edad” y tiene unas posibilidades infinitas para toda clase de público.

Aunque Dross ha destacado que ser youtuber sólo era el medio, no planea abandonar su canal, que gracias al mismo, se hizo acreedor al premio Martín Fierro al Artista Más Influyente en América Latina en 2018.

Mensaje de odio en contra de la población LGBT de Dross no fue el único que causó controversia

El martes 11 de julio, Dross generó controversia por el mensaje de odio que publicó en Twitter en contra de la población LGBT, quemando la bandera de la comunidad, sin dar mayor explicación al hecho.

Aunque una de sus seguidoras preguntó si eso significaba que no la quería, a lo que Dross respondió:

“Por supuesto que sí: como seas te quiero. Lo que no quiero es el trapo. Aunque incluso si militas el trapo igual te quiero. Un abrazo.” Dross Rostzank, youtuber

Sin embargo, no es la primera vez que ataca a la población LGBT, ni fue la única crítica que realizó contra un grupo determinado, ya que también se burló de los alemanes .

Esto después de que le notificaran que “de acuerdo con la legislación alemana”, fue denunciado por el mensaje de odio en contra de la población LGBT, a lo que respondió con “calma, adolfitos”.