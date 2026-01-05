Te contamos todo lo que debes saber del Diplomado de Neon Genesis Evangelion en México.

El icónico anime Neon Genesis Evangelion será objeto de estudio en una universidad de nuestro país.

Esto es lo que debes diplomado de Neon Genesis Evangelion en México

La Universidad de Londres anunció el diplomado de Neon Genesis Evangelion, el cual durará 7 meses y se impartirá así:

Inicio: 8 de enero 2026

Fin: Julio 2026

Horario: jueves de 6:00 de la tarde a 9:15 de la noche

Modalidad: Virtual, vía Zoom

Precio: 1 mil 100 pesos mensuales

Módulos: 5

Evangelion (Netflix)

El programa educativo hará una revisión del anime de Hideaki Anno desde un análisis psicoanalítico y la crítica de cine.

De acuerdo con el diplomado, los estudiantes discutirán y analizarán a fondo los 26 capítulos de Neon Genesis Evangelion.

El diplomado va dirigido para todos los amantes del anime, y se otorgará constancia con valor curricular.

Evangelion (Gainax)

Así se impartirá el diplomado de Neon Genesis Evangelion en México

De acuerdo con la Universidad de Londres, el diplomado de Neon Genesis Evangelion contará con 5 módulos.

En cada uno de ellos se hará revisión de diversos temas que van desde la historia del anime en Japón.

Pasando por el surgimiento de Evangelion, sus personajes, simbolismo, narración y todo lo relacionado con la icónica obra.

Considerada uno de los mejores animes, Neon Genesis Evangelion se ha caracterizado por ser una historia compleja.

No obstante, en redes sociales han quedado sorprendidos porque Neon Genesis Evangelion llega a las aulas universitarias.