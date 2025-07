Ser la plataforma de streaming dominante no evita que Netflix cometa muchos errores, muestra de ello es el doblaje y subtítulos de Evangelion.

Muchos fans de Evangelion han acusado a Netflix de cambiar la trama con subtítulos y doblaje deficientes; lo peor es que no es el único anime que sufre de eso.

El problema de Evangelion con el doblaje y subtítulos de Netflix

Como muchos sabrán, Netflix cuenta con toda la serie y películas originales de Evangelion; sin embargo, estas llegaron con un nuevo doblaje y subtítulos.

Cosa que no agradó a los fans de Evangelion. No solo por no respetar a las voces originales en el doblaje, también porque los subtítulos cambian cosas de la trama.

Evangelion (Hideaki Anno/Gainax/Studio Kara)

Ponen énfasis en la parte donde aparece Kaworu Nagisa y su relación con Shinji Ikari.

Mientras que en japonés se deja claro que el primero tiene una atracción con el segundo, en la localización los dejan solo como “buenos amigos”.

Principalmente porque no se traduce la palabra “suki”, que en japonés expresa amor o un gran cariño sentimental por otra persona.

Por si esto no fuera suficiente, la serie no cuenta con el ending clásico de Fly my to the Moon, debido a que Netflix se negó a pagar la licencia de la canción.

Evangelion (Hideaki Anno/Gainax/Studio Kara)

Evangelion no es el único anime de Netflix con malos subtítulos y doblaje

El problema de las malas localizaciones de Netflix no es solo de Evangelion, la serie “El verano que Hikari murió” también sufre de mal doblaje y subtítulos.

De nueva cuenta se menciona que Netflix omite cualquier clase de referencia a la relación homosexual entre los protagonistas , como sucede en Evangelion.

Diálogos de “El verano que Hikari murió” donde se sugiere que siente algo por su amigo, son cambiados de nueva cuenta para dejarlo todo como una “amistad fuerte”.

Fans señalan si es alguna clase de censura por parte de Netflix, o simplemente es un trabajo mediocre en la localización.

Usando subtítulos automáticos sin una traducción cuidado, así como doblajes hechos al vapor.