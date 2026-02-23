El universo de Evangelion tendrá una nueva serie para conmemorar su 30 aniversario, revelada durante el festival final en Yokohama Arena.

La producción estará a cargo de Studio Khara en colaboración con CloverWorks, con guion de Yoko Taro, dirección de Kazuya Tsurumaki y Toru Yatabe, y música de Keiichi Okabe.

Aunque no será continuación directa de Shin Evangelion ni un reboot del original, se anticipa una historia inédita dentro del mundo Eva.

Aún no se han confirmado fecha de estreno ni número de episodios.

Evangelion tendrá una nueva serie para festejar su 30 aniversario

Tal y como se dijo, el mundo del anime se ha despertado con la noticia de que, para celebrar el aniversario 30 de Evangelion, se hará una nueva serie.

Como era de esperarse, las reacciones de fans han mezclado tanto la euforia por la continuación como sus expectativas de giros emocionales intensos y un posible renacimiento de la franquicia más allá del cierre de Shin Evangelion.

Anuncian nueva serie de Evangelion para celebrar el 30 aniversario (@evangelion_co / X)

No se compartieron más detalles sobre esta nueva serie de Evangelion, mas que no es continuación directa de Shin Eva ni reboot del original.

Por lo que hasta el momentom, parece que será un universo y una nueva historia dentro del mundo Eva; por lo mismo, aún no hay fecha de estreno, ni número de episodios, ni trama, ni elenco de voces, pero se espera que los detalles se den próximamente.