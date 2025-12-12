A través de un comunicado el fin de una era ha sido anunciado, pues el legendario estudio de anime Gainax conocido por ser el creador de Evangelion ha cerrado definitivamente.

Luego de que el estudio Gainax completará su proceso de reorganización por quiebra, tras su anunció hace ya un año, el 10 de diciembre de 2024.

“Como se anunció en el Boletín Oficial el 10 de diciembre de 2024, el estudio de producción de animación Gainax Inc. completó su proceso de reorganización por quiebra y dejó de existir como corporación, poniendo fin a sus casi 42 años de historia”. Hideaki Anno, el creador de Evangelion.

Asimismo, Hideaki Anno, el creador de Evangelion se dijo decepcionado por el cierre del estudió Gainax, tras “como accionista hasta hoy, este es un final verdaderamente decepcionante, pero lo acepto con urgencia”.

El fin de la era de Gainax llega tras malas gestiones operacionales y deudas del estudio del anime, así como por la pérdida de su talento lo que hizo que disminuyera la cantidad y calidad de sus proyectos.

Evangelion (Studio Khara)

Estos fueron los anime que produjo el estudio Gainax, creadora de Evangelion

El estudio Gainax dejó un legado en el anime tras Neon Genesis Evangelion, sin duda su obra cumbre que marcó un hito.

Sin embargo, Gainax también produjo otros importantes anime tales como:

Fushigi no Umi no Nadia (Nadia, el Secreto del Agua) (1990-1991)

Kareshi Kanojo no Jijō (Kare Kano, Las circunstancias de él y ella) (1998-1999).

Oruchuban Ebichu (1999).

Mahoromatic (2001-2003).

Magical Shopping Arcade Abenobashi (Abenobashi Mahō Shōtengai) (2002).

Petite Princess Yucie (Puchi Puri Yūshi) (2002-2003).

The Melody of Oblivion (Bōkyaku no Senritsu) (2004).

This Ugly Yet Beautiful World (Kono Minikuku mo Utsukushii Sekai) (2004).

He Is My Master (Kore ga Watashi no Goshūjin-sama) (2005).

Tengen Toppa Gurren Lagann (2007): Otra serie muy influyente que ganó varios premios.

Panty & Stocking with Garterbelt (2010).

Medaka Box (2012).

Hōkago no Pleiades (Wish Upon the Pleiades) (2015).

Royal Space Force: The Wings of Honnêamise (Ōritsu Uchūgun: Oneamisu no Tsubasa) (1987)

Gunbuster (Top wo Nerae!) (1988)

Neon Genesis Evangelion: Death & Rebirth (1997)

The End of Evangelion (1997)

FLCL (Fooly Cooly) (2000-2001)

Diebuster (Top wo Nerae! 2) (2004-2006)

Gekijōban Tengen Toppa Gurren Lagann (2008-2009)

Tras el cierre del estudio Gainax su legado y propiedades intelectuales han sido regresado a sus creadores.

Por lo que el creador de Evangelion, Hideaki Anno ya posee los derechos de la franquicia original, ahora bajo resguardo de la empresa que fundó, Studio Khara, misma que produjo la serie de películas Rebuild of Evangelion.