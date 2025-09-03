Las funciones de El Conjuro: Los Últimos Ritos tuvieron sacerdote y agua bendita incluidos.

En las proyecciones de El Conjuro 4 ocurrió una peculiar situación con el público que acudió a ver la película de terror.

Llevan sacerdote y agua bendita a funciones de El Conjuro: Los Últimos Ritos

En redes sociales circula un video donde se exhibe que en las funciones de El Conjuro: Los Últimos Ritos hubo sacerdote y agua bendita.

Los hechos ocurrieron en salas de cine de Estados Unidos, en las que previo a la proyección de la película, el público fue bendecido.

En la breve grabación compartida por la usuaria de TikTok, @briannajiselle, se logra ver una mesa con botellas individuales de agua bendita.

Además de que los asistentes recibían la protección de un cura que pedía por ellos y les pedía santiguarse.

Las reacciones ante el sacerdote y el agua bendita en las funciones de El Conjuro: Los Últimos Ritos,no se hicieron esperar en redes.

Los fanáticos de la franquicia quedaron fascinados con esta promoción de la cinta y hasta pidieron ser bendecidos también antes de entrar a su función de El Conjuro 4.

Otros tantos cuestionaron si El Conjuro: Los Últimos Ritos daba mucho miedo como para tomar esas medidas.

Algunos más aseguraron que se trataba de una interesante estrategia de marketing para el estreno de la película.

De cualquier manera, hay altas expectativas por ver de qué manera El Conjuro: Los Últimos Ritos cierra una de las franquicias más populares del cine de terror.

Funciones de El Conjuro: Los Últimos Ritos van con sacerdote y agua bendita (@briannajiselle / TikTok)

¿Cuándo se estrena en México la película El Conjuro: Los Últimos Ritos?

La película El Conjuro: Los Últimos Ritos tiene su fecha estreno en México el jueves 4 de septiembre.

Dirigida por Michael Chaves, de 40 años de edad, El Conjuro 4 es el cierre de la saga.

En esta cinta veremos a Lorraine y Ed Warren intervenir en el caso de la familia Smurl de 1986.

Durante su investigación los Warren hallaron en la casa de los Smurl cuatro entidades, incluida una presencia demoniaca.