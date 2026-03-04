Ante la escalada bélica en Medio Oriente entre Irán y Estados Unidos, mucha gente está recordando las supuestas palabras de Baba Vanga sobre la Tercera Guerra Mundial.

Señalando que Baba Vanga ya habría predicho la Tercera Guerra Mundial entre Irán y Estados Unidos desde hace mucho tiempo.

Baba Vanga (Especial)

¿Baba Vanga predijo la Tercera Guerra Mundial?

Según varios seguidores de Baba Vanga, la vidente búlgara habló de la Tercera Guerra Mundial en un momento, aunque no mencionó nada de Irán y Estados Unidos.

Supuestamente Baba Vanga dijo, “Siete meses de gran guerra, gente muerta por maldad / Ruán, Evreux, el Rey, no fallará” en relación a la Tercera Guerra Mundial.

Lo cual ha sido interpretado como una premonición de lo que está sucediendo actualmente con los ataques entre Irán y Estados Unidos en Medio Oriente, que ha desatado la tensión internacional.

De hecho, mencionan que los conflictos actuales en todo el mundo serían parte de la predicción, es decir, las guerras en Ucrania y la Franja de Gaza.

Lo cual se sumaría a otra frase de la vidente que señala “Occidente caerá y Rusia se alzará“, afirmando que tras todo lo sucedido, será la ex Unión Soviética la nueva potencia mundial.

Irán ataca objetivos en zona de Palestina ocupada por Israel (imagen de referencia) (AFP)

No hay registros reales de la predicción de Baba Vanga y la Tercera Guerra Mundial

Aunque seguidores de Baba Vanga señalan que habló de la Tercera Guerra Mundial, y que tiene que ver con lo que pasa en Irán y Estados Unidos, en realidad no hay un registro de esto.

Las frases anteriormente señaladas son atribuidas a Baba Vanga; pero no hay datos reales que señalen que la vidente las mencionó en alguna ocasión o con esa intención.

Además de que, en caso de ser verídicas, se prestan a muchas interpretaciones, no solo a la Tercera Guerra Mundial o el conflicto actual entre Irán y Estados Unidos.

Por lo que sus palabras se pueden usar prácticamente para cualquier clase de conflicto bélico que acontezca en el mundo, tanto en la actualidad, como en el futuro.