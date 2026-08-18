Usuarios de Roblox reportaron la tarde del lunes 17 de agosto que la plataforma presentaba fallas en el servidor, por lo que no permite que los usuarios a nivel mundial puedan conectarse.

De acuerdo con la plataforma Downdetector, Roblox registró un alto número de reportes después de las 6:00 de la tarde, reiterando que el servidor arroja el mensaje “error de conexión”.

¿Se cayó Roblox? Usuarios reportan fallas en el servidor (Captura / downdetector)

Se cae el servidor de Roblox este 17 de agosto

Mediante redes sociales, cientos de usuarios de Roblox manifestaron que la plataforma virtual no funciona hoy lunes 17 de agosto.

De acuerdo con los reportes, Roblox no les permitía iniciar sesión, arrojando un supuesto error de conexión cuando pretendían ingresar.

Según información recabada por el portal Downdetector, las fallas que más reportaron los usuarios de Roblox este 17 de agosto son las siguientes:

63% en conexión de servidor

18% al iniciar el juego

11% en el inicio de sesión

Denuncias de usuarios de Roblox indicaron que las fallas se han prolongado ya por más de dos horas, desde que dieran inicio cerca de las 06:00 p.m.

Algunos usuarios de distintos países señalaron que, pese a tener buena conexión de internet, Roblox no les permitía ninguna actividad, llegando al consenso de que se trató de la caía a nivel mundial de la plataforma.

Pese a los cientos de reportes, Roblox no ha emitido algún comunicado que permita a los usuarios conocer el motivo del error y hasta cuándo podrán jugar nuevamente en la plataforma.