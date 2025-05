“Las ratas empiezan a abandonar el barco, @amlopezbeltran borró todos sus posts; la justicia gringa debe andar cerca.” @FarroRobot

“La palabra chahuistle viene del náhuatl chahuistli que significa enfermedad en la hoja de maíz y que ha devastado los cultivos desde la época prehispánica. También se puede presentar en los tallos del trigo, cebada, avena y centeno.” INFOBAE

En el día de la madre, les pusieron en la ídem. No la vieron venir. O sí… Corrijo, no los vieron ir. No se imaginaban que la familia de Joaquín Guzmán Loera El Chapo se entregaran al FBI este fin de semana.

Entre los 17 familiares huidos a Estados Unidos iba la madre de Ovidio Guzmán. La autoentrega se realizó en el puente internacional de San Ysidro en la frontera de Tijuana. Decidieron que era más seguro estar del otro lado y recibir protección al formar parte de la negociación que se está dando entre El Chapo Guzmán y las autoridades estadounidenses.

Ante esa movilización y lo que significa hacia el futuro, ¿qué tanto piensa decir Ovidio que requiere poner a toda su familia bajo resguardo en Estados Unidos?

El secretario de Seguridad de nuestro país, Omar García Harfuch, informó que los 17 familiares “no eran buscados por autoridades mexicanas” (vaya…), con lo cual se confirma que su entrega corresponde a una negociación de Ovidio Guzmán con el Departamento de Justicia de allende el Río Bravo. Si esta familia no era de interés ni era buscada por las autoridades mexicanas, pues entonces eso da una idea de la importancia que le da Estados Unidos a lo dicho por el narcotraficante y de la poca atención que le prestaba el gobierno de la 4t…

Para variar y no perder costumbre, el gobierno mexicano sigue sin recibir información de lo que pasó. Que espere sentada. Digo, es que ya a estas alturas se tiene claro que el gobierno estadounidense, el FBI, la DEA, la CIA, el Departamento de Justicia y cualquier otra instancia que busque detener integrantes del narco, del crimen organizado o, como ellos los llaman, terroristas, no dará información al gobierno de nuestro país. No confían en nuestras autoridades; por algo será…

Antes de hacer hipótesis y cábalas yo sugiero reflexionar sobre lo más básico, esto es, lo que sucede en cualquier investigación o proceso legal: NO se comparte la información con nadie. Tanto por los derechos de la víctima, como por la estrategia que se seguirá en los juicios. Pero menos todavía si no se tiene confianza en la contraparte, en este caso, el gobierno de México.

Esta huida, aunado a que le quitaron la visa estadounidense a la gobernadora de Baja California, es sintomático de que algo se está precipitando rápidamente en Estados Unidos y que esto tendrá consecuencias en nuestro país.

Para fines prácticos ya todos los que están aprehendidos esa nación, así como cualquier criminal detenido en México ligado al narco y luego extraditado, son considerados allá como terroristas y así se les trata, en esa calidad.

Lo que conlleva una segunda obviedad, pero no por ello menos importante: el delito de terrorismo es tipificado de diferente manera en nuestro país que en EU. Por ende, las penas asociadas, también difieren y allá son castigados con mayor número de años de prisión.

Así, la situación legal de Ovidio Guzmán, quien recientemente se declaró culpable ante una corte federal de EU, genera incertidumbre en nuestro país. Tanto en sus socios como en la competencia delincuencial; también dentro del gobierno de ‘la transformación’.

Lo que va relacionado a una tercera obviedad: no debe olvidarse que en México, en su momento, al mencionado criminal NO se le procesó, es más, hasta lo dejaron escapar por órdenes presidenciales cuando ya se encontraba aprendido.

La “caza” ha iniciado. Los gringos le han abierto al grifo y las ratas salen despavoridas. Lo que hizo Estados Unidos con Los Chapos y Los Chapitos fue crear las condiciones necesarias para que esto sucediera.

“A México se le respeta”, insistió la mandataria. En los hechos, sin embargo, Estados Unidos comienza a ir por narco gobernantes morenistas. Uno a uno.

Giro de la Perinola

(1) 17 familiares de el Chapo Guzmán se entregan en Estados Unidos. Beatriz Gutiérrez Müller busca ser súbdita española. ¿Qué hace la presidenta con A? Asociarse más estrechamente con lo MÁS apestado de Morena.

(2) Dice Marina del Pilar Ávila que no es requisito tener visa para gobernar. Cinicaza. Al ser ella una figura pública, sus electores y todos los habitantes de Baja California merecen tener una persona no solo que gobierne, sino que gobierne bien. Además de que sería de mínima ética de parte de Ávila el dar a conocer el porqué ya no puede entrar a Estados Unidos.