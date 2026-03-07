¡Bienvenidos amantes de la gastronomía ! En esta ocasión, y en el marco del Día Internacional de la Mujer, quiero hablarles de un emprendimiento que lleva a cabo Evelin Valdez y David Rosas en el pueblo originario de San Miguel Topilejo, en la alcaldía de Tlalpan.

Ellos se dedican a la siembra del maíz cacahuazintle; ¡sí! ese de los dientes grandes y blancos, que es delicioso sobre todo cuando lo degustas en un esquite, o así nada más como elote “preparado”.

Tuve la fortuna de entrevistarlos, y esto fue lo que me dijeron: “Nos dedicamos al maíz, nosotros sembramos, cosechamos, cultivamos y por lo regular lo que hacemos es vender en verde, lo que se vende el elote, en la Feria del Elote en San Miguel Topilejo.

De ahí nosotros teníamos una merma, o una pérdida, si no se vendía en esas fechas, porque de repente se nos queda, se empieza a “agorgojar”, que es una plaga y se pierde.

Entonces, mi esposa (Evelin) está inscrita en un programa de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (CORENADR), que es donde nos dan la capacitación y nos dicen –“oye, existe la posibilidad de transformarlo a un whiskey, a un licor”-, ¡y pues adelante!, incursionamos sin saber lo que podía salir, y de ahí nace esta innovación, que es el whiskey elaborado con maíz cacahuazintle 100%”

Fue el pasado fin de semana cuando tuve la oportunidad de platicar con Evelin, y ella me mostró muy contenta todos los tipos de whiskey que manejan. Me parece un emprendimiento precioso, y más por el nombre que lleva el whiskey: “Mis Raíces”.

Se describen como “un proyecto que nace con el propósito de producir whiskey artesanal de alta calidad, cultivado de manera tradicional por productores locales. Combinando herencias agrícolas y la pasión por la tierra”.

Este whiskey además de ser un emprendimiento sostenible, encabezado orgullosamente por una mujer, nos muestra que el maíz es un alimento que tiene una capacidad enorme de transformarse; en este caso en una bebida alcohólica de gran calidad.

Suelen presentarse en ferias y exposiciones que realizan alrededor de la ciudad, y ustedes los pueden seguir también en su página de Facebook @xmisraices, o en su página web: www.xmisraices.com.mx.

Su oferta va desde un whisky estilo “Bourbon”, con un ligero sabor dulzón que está excelente; tienen uno reposado, que es seco y amaderado, y otro cristalino también con un sabor muy interesante.

Además, tienen licores de sabores, y quiero resaltar una idea tal y como me lo comentó Evelin, esta iniciativa surgió en plena elaboración del whiskey y se preguntó ¿a que sabría si lo combinaba con una nieve?

Y de ahí surge la idea de hacer licores de sabores, pero utilizando ingredientes de temporada, lo cual me parece totalmente acorde a la filosofía con la que nace este emprendimiento: aprovechar al máximo lo que la tierra nos ofrece.

También nos compartieron que han estado experimentando con distintos tipos de barricas de madera, de roble francés, roble blanco, incluso uno de manzano, todo elaborado de forma artesanal, destilando en alambiques de cobre.

Un proyecto que como ellos mismos dicen “…se construye como un símbolo de resistencia y revalorización del campo mexicano a través del arte de destilar…”, donde las mujeres participan activamente, y son pieza fundamental.

Tuve la gran fortuna de probar las tres variedades de whisky que ofrecen, así como algunos de sus licores, y se los aseguro: por la calidad que ofrece, el precio por la botella es más que justo. El costo de la botella de un litro está en $400 pesos. Y además venden una botella de un cuarto de litro por $150 pesos.

Si son amantes del whisky, les pido que le den la oportunidad a uno artesanal, elaborado por Evelin Valdez y Juan José Valdez, originarios del pueblo de San Miguel Topilejo en Tlalpan. Yo sí quiero contarles a las futuras generaciones: “los conocí cuando iban empezando… y mira hasta dónde han llegado”. Salud y bon appetit!!!

Cat Soumeillera en X: @CSoumeillera