¡Bienvenidos amantes de la gastronomía! Conforme vamos saliendo del invierno, se asoma la primavera, que se suma al alza en las temperaturas. De igual forma, aumentan las ganas de disfrutar los distintos festivales que se celebrarán durante el mes de marzo, tanto en la ciudad, como en lugares cercanos.

Aquí mis recomendaciones: empecemos por el festival que se llevará a cabo en la colonia Condesa el próximo 14 y 15 de marzo, en avenida Nuevo León 80, a partir de mediodía; el evento se llama “Festival del Pulque, Gastronomía Típica y Mezcal”, con un costo la entrada que va de los $60 a los $80 pesos por persona.

La compra de tu boleto incluye una jicarita muy simpática, para que puedas probar en ella distintos mezcales; también habrá dentro de este lugar una puesta en escena y talleres diversos para aprovechar la salida.

Por supuesto que el objetivo de este evento es mostrar tanto el pulque como el mezcal, presentados por maestros mezcaleros de distintas partes de México, que quieren que la gente se acerque cada vez más al pulque, elixir que todavía en nuestros días sigue siendo un poco estigmatizado. En el evento podrán encontrar más de 20 tipos de curados de pulque con distintos sabores, por si el natural se les hace demasiado “bronco”.

En el área del mezcal habrá una gran muestra proveniente de Oaxaca, pero también de Guerrero, Puebla y Michoacán, que son otros tres de los doce estados que pueden utilizar la Denominación de Origen “Mezcal”. Podremos encontrar todas sus variedades, desde el clásico “espadín”, pasando por el “cuishe” o el “tobalá”, tan solo por nombrar alguno de ellos.

Además del mezcal habrá algo que gusta mucho: las cremas de mezcal, que tienen de una infinidad de sabores, y que son ideales como digestivos para cerrar una buena comida, acompañado ¿por qué no? de un café expreso.

Habrá venta de antojitos mexicanos, las típicas tlayudas de Oaxaca que no pueden faltar, así como flautas y tacos de cecina, entre muchos otros platillos. Así que vayan preparados para pasar un fin de semana degustando deliciosa comida, mezcal y pulque.

Ahora que, si tienen ganas de salir de la Ciudad de México, a un par de horas tenemos el hermoso pueblo mágico de Tepotzotlán, donde se llevará a cabo el “Festival Mezcal, Queso y Vino 2026”, en el Hotel Mansión los días 7 y 8 de marzo.

El costo en preventa está en $180 pesos y los días del evento en la taquilla el boleto de acceso se podrá adquirir en $220 pesos, e incluye una copa de vino y un vaso mezcalero. Punto importante, los niños menores de 10 años no pagan boleto.

En el lugar se podrán experimentar degustaciones, así como vivir distintas experiencias culinarias; también es una magnífica oportunidad para adquirir vinos y quesos artesanales, además de diversos productos gourmet.

En un ambiente familiar, pet friendly y animado un DJ y con por música en vivo, podrán experimentar catas guiadas y descubrir nuevos sabores. Algo muy interesante que no puedo dejar de mencionar, es que tendrán un área de picnic, para degustar el vino y el queso, así como el mezcal.

Tomen en cuenta que esta será la décima edición del festival, así que, si quieren relajarse un fin de semana, es un excelente plan para salir en pareja, con amigos o familia, incluido el perro.

¡¡Bon appetit!!

Cat Soumeillera en Twitter: @CSoumeillera