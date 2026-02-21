¡Bienvenidos amantes de la gastronomía! Desconozco si a quien se le ocurrió realizar cenas temáticas sabía que llegarían para quedarse dentro del mundo de la gastronomía.

Y hay que aclarar, ya no se trata solo de escoger un tema y a su alrededor construir una oferta culinaria, sino que ahora este tipo de eventos se hacen de formas creativas, y cada vez más inmersivas.

Ese es el caso de “Noches Casasola”, donde se explora el magnífico trabajo de Agustín Víctor Casasola, un gran periodista, diplomático, pintor y fotógrafo mexicano. Originario de la Ciudad de México, nació hace dos siglos, en 1874, y falleció en 1938; un personaje al que le tocó vivir y documentar una gran época de transformación de nuestro país.

“Noches Casasola” hace alusión al también fotorreportero Miguel Casasola, hermano de Agustín, y por supuesto al trabajo que continuaron sus hijos, Gustavo, Agustín hijo, Ismael, Piedad, Dolores y Mario, quienes tienen un acervo de fotografías desde 1900 hasta 1970.

El tema es la Revolución Mexicana, y nada mejor que hacerlo de la mano de gran “Archivo Casasola”. La cita es el próximo 26 de febrero en el restaurante FIAMMA, ubicado en Av. San Jerónimo 360, colonia Tizapán de San Ángel.

Esta experiencia busca que el comensal se sumerja en un periodo específico de nuestra historia, y que a través del archivo fotográfico haga un viaje al pasado, tanto de manera visual como gastronómica.

La experiencia está pensada en una cena de cuatro tiempos, donde el maridaje es un punto medular, combinando tanto mezcal como vino. Estamos hablando de revivir una etapa de transición, dejando atrás los gustos y hábitos de las élites porfirianas, por un lado, y por otro tomar la cocina del México revolucionario, y tratarla con el mimo necesario para elevarla.

De la mano de Vania Casasola, disfrutarán de un recorrido por la historia, y es importante señalar, no es nada más una mera clase de historia, aquí se presentan historias de amor y desengaño, de traición, y de la importancia que tuvo mucha gente dentro del movimiento revolucionario.

Nada más para comentar, en esta ocasión el tema es “Amor, traición y Constitución”, donde se contará con la participación del nieto de Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Venustiano Carranza.

Venustiano Carranza Peniche compartirá con los comensales recuerdos familiares e históricos sobre su abuelo, en un México que todavía no terminaba por asentarse y seguía siendo convulso; tiempos donde todavía no existía la claridad de saber hacia dónde se encaminaba el país, y por supuesto, el trabajo de un Congreso Constituyente, esfuerzo encabezado por Carranza que nos dio una Constitución de vanguardia, cuya esencia sigue rigiendo la vida de los mexicanos.

Sin duda alguna es una experiencia que no se pueden perder. Aprovechen que el costo de la cena, con todo y maridaje, es de 1,500 pesos por persona. Les recuerdo, la cita es a las 19:30 horas en el restaurante FIAMMA. Es una oportunidad especial que nos permitirá, además de degustar platos y viajar en el tiempo, conocer y hacer nuevos amigos con intereses comunes.

Porque no crean que solamente te dan de cenar mientras proyectan imágenes y te hablan de la historia, el punto es participar y conocer de forma mucho más vivida e integral nuestra historia nacional. Porque también podemos ver que la comida forma parte de nuestro acervo histórico.

Así que ya lo saben, vayan apartando el próximo jueves 26 de febrero y disfruten de un viaje inmersivo en la historia de México, de la mano del gran archivo Casasola. ¡¡Bon appetit!!

Noches Casasola

Cat Soumeillera en Twitter: @CSoumeillera