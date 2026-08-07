Así es mis estimados lectores, estamos en la antesala de la pretemporada de futbol americano y para mí, la época más bonita del año. Soy fan de hueso colorado de la NFL desde 1988, cuando tenía escasos 12 años y el deporte del emparrillado me coptó; sepan que para mí el día del Super Bowl se celebra como si fuera “navidad”.

Sin lugar a dudas México es un gran aficionado del futbol americano, y por eso no es gratuito el nuevo “fichaje” que la NFL acaba de realizar. Y para ello eligió a la aerolínea bandera de México, con la finalidad de que los próximos tres años sea el patrocinador oficial de la NFL. Esto se dio a conocer en una presentación super especial en el hangar oriente de Aeroméxico.

El lugar fue perfecto, pues como ciclorama del evento estuvo presente el livery oficial de este patrocinio. Plasmado en un bellísimo Boeing 737MAX con matrícula XA-MAT. Y es que si ustedes no lo saben, resulta que México es el segundo mercado más importante para la NFL, después de los Estados Unidos.

Para mí este dato no es ajeno, pero es que soy una verdadera apasionada del emparrillado, y como tal espero con ansias la temporada de la NFL. México tiene seguidores a equipos tanto de la Liga Americana como de la Nacional, y si bien es cierto muchos son recientes, también lo es que hay aficiones que iniciaron hace décadas.

Allá por el año 2005, tuve la gran oportunidad de estar presente en un juego en el mítico Estadio Azteca, encuentro que ganaron los Cardenales de Arizona, venciendo 31 a 14 a los 49ers de San Francisco. Solamente les puedo decir que la experiencia fue trepidante, pues es muy distinto estar en un juego en vivo, que verlo por la televisión.

Si pueden llenar el Coloso de Santa Úrsula, significa que hay mucha afición, así que este anuncio pone contenta a muchísima gente. Y tengo que decirlo, durante el evento celebrado en el hangar de Aeroméxico, estuvo presente el “Vince Lombardi”, el trofeo que recibe el equipo campeón al final de la temporada. Imaginen ustedes, ver en vivo y a todo color una pieza fabricada a mano por la prestigiosa casa de joyería Tiffany & Co. Son 3.2 kilogramos de plata esterlina, con un valor superior a los 50 mil dólares.

Los seguidores soñamos que al final de la temporada, nuestro equipo lo levante al finalizar el juego del “super domingo”. Me considero afortunada porque, desde 1988, soy fan de hueso colorado de Los Jefes de Kansas City, y los he visto levantar ese trofeo en tres de las cuatro ocasiones que lo han ganado (2019, 2022 y 2023).

Durante el magno evento, organizado por Aeroméxico y NFL México, pude saludar al gran Enrique Burak. Sus narraciones en el futbol americano despertaron mi interés por seguir este deporte. También estuvo John Sutcliffe, otro gran comentarista deportivo, y mención especial merece la presencia de una leyenda viva de este deporte, pues el trofeo no podía llegar en mejores manos: las Emmitt Smith, un corredor icónico e inolvidable de los vaqueros de Dallas.

Aeroméxico, patrocinador oficial de la NFL (Especial)

Smith es miembro del Salón de la Fama de la NFL, y destacó por ganar tres títulos del Super Bowl para los “Dallas Cowboys”, junto con Troy Aikman y Michael Irvin, por allá en la década de los 90; ¡oh sí!, cuando tuvimos el mejor medio tiempo del mundo, con Michael Jackson.

Se contó con la presencia del director general de la NFL, Arturo Olivé y por parte de Aeroméxico estuvo el vicepresidente ejecutivo de Digital, Andrés Castañeda. En este acuerdo comercial se combinan varias cosas, los clientes de Aeroméxico podrán hacer uso de su programa de lealtad “Aeroméxico Rewards”, ya sea utilizando sus puntos para viajar a los lugares sedes de varios equipos, como es el caso de Dallas con los vaqueros, Boston con los patriotas de Nueva Inglaterra o a Miami sede de los delfines.

Y eso por poner un pequeño ejemplo, pero si Aeroméxico no vuela directamente, gracias a la alianza con su socio Delta Airlines, cubren por completo todos los estadios donde se disputarán los juegos de la NFL.

Eso no es todo, Aeroméxico consiente a sus clientes, y si estás volando a más de 35 mil pies de altura, y no te quieres perder un partido, gracias a su oferta de entretenimiento a bordo puedes disfrutar de DANZ, la plataforma que transmite en vivo todos los juegos, y puedes verlos diferidos, incluso juegos de otras temporadas.

Aeroméxico, patrocinador oficial de la NFL (Especial)

En palabras del director de la NFL México, Arturo Olivé: “La llegada de Aeroméxico como la primera aerolínea patrocinadora oficial de la NFL en México marca un momento muy importante para nuestra la organización. Compartimos la visión de conectar a las personas a través de experiencias extraordinarias y estamos convencidos que esta alianza fortalecerá el vínculo que tenemos con millones de aficionados en el país, justo cuando iniciamos la temporada 2026, nos preparamos para quitar la pausa y continuar con la realización de juegos de la NFL en la Ciudad de México.”

Por supuesto, esto es música para mis oídos; para que tengan una pequeña, somera idea, de cuánta es la afición mexicana de la NFL en México, somos poco más de 40 millones de personas, en un país de 130 millones de habitantes.

Como podemos darnos cuenta, somos un excelente mercado, y contar con una línea aérea como patrocinador oficial es un plus en toda la extensión de la palabra. El vicepresidente ejecutivo de Digital, Andrés Castañeda, dijo sobre esta alianza: “En Aeroméxico estamos convencidos de que la experiencia de viajar puede conectar a nuestros clientes con aquello que más les apasiona. Convertirnos en la Aerolínea Oficial de la NFL en México nos permite, a través de la emoción del futbol americano, crear momentos memorables para viajeros, socios de Aeroméxico Rewards y aficionados”.

Quienes de verdad somos apasionados hasta la médula, ajustamos nuestras agendas a los partidos, no existimos los lunes, jueves y domingos de juegos, ya sean de la pretemporada (ahorita que escribo estas líneas acaba de arrancar el juego del Salón de Fama), como en la temporada regular hasta llegar a los playoffs y finalmente el Super Bowl.

De verdad, estoy como niña con juguete nuevo porque se juntaron dos temas que amo: la aviación por un lado y el futbol americano. Enhorabuena a Aeroméxico, que permite no perderse ningún juego, algo que para un aficionado puede ser una verdadera tragedia. Estoy segura que la oferta de entretenimiento a bordo nos traerá más sorpresas con esta nueva alianza con la NFL.

Es una excelente decisión por parte de toda la gente que trabajó para hacer realidad -durante los próximos tres años- que la aerolínea del caballero águila muestre a la afición mexicana que la NFL está más cerca que nunca.