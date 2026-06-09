El Gobierno de Oaxaca informó sobre las acciones de promoción turística bajo la estrategia Oaxaca, la Casa Cultural del Mundial, en el marco de la Copa Mundial 2026.

En este sentido, se instalarán esculturas de la marca turística mundialista en los aeropuertos de Oaxaca, Huatulco y Puerco Escondido; en el Parque Primavera Oaxaqueña Cho Ndobá, en el Centro Histórico de la capital del estado y en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)

Asimismo, se habilitará un stand de promoción en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA); y publicidad en aeronaves de las líneas Volaris y Viva, con un alcance estimado de hasta 5.2 millones de personas pasajeras al mes. La oferta turística será difundida en pantallas digital en el AICM y en los aeropuertos de Guadalajara y Monterrey.

Además el 12 y 30 de junio en Guadalajara se desarrollará Casa Oaxaca, para la promoción gastronómica, artesanal y turística.

El Gobierno de Oaxaca informó sobre las acciones de promoción turística bajo la estrategia Oaxaca, la Casa Cultural del Mundial. (CORTESÍA )

Casa México llega a Estados Unidos en diferentes ciudades

En Estados Unidos, habrá presencia en Casa México Los ángeles, del 11 de junio al 19 de julio; y en Ventana a México, en San Diego, California, del 13 de junio al 19 de julio.

A estas acciones se suman las transmisiones oficiales de diversos partidos en los Pueblos Mágicos de Capulálpam de Méndez y Mazunte, del 11 de junio al 19 de julio.